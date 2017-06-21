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  • 21.06, 20:56
    Власти Магадана отказали московской семье в опеке над доведенным до истощения ребенком. дети и подростки, Магадан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Власти Магадана отказали московской семье в опеке над доведенным до истощения ребенком

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    Власти Магадана отказали московской семье в опеке над доведенным до истощения ребенком

    Власти Магадана отказали московской семье в опеке над доведенным до истощения ребенком

    Власти Магадана отказали московской семье в опеке над доведенным до истощения ребенком

      Сегодня стало известно, что власти Колымы отказались отдавать на усыновление в Москву мальчика-сироту, доведенного до крайнего истощения в приемной семье. В столице он уже несколько месяцев проходит лечение, и здесь появились люди, которые захотели усыновить ребенка.

      Однако власти Магадана ответили отказом, причем в довольно безапелляционной форме. Вместе с тем сам мальчик в интервью нашей телекомпании говорил, что возвращаться в Магадан не хочет.

      Корреспондент НТВ: «А домой Хочется тебе?»

      Валера: «Не-я! Я хочу жить в Москве!»

      Светлана Сулейманова, юридический консультант больницы, которая, кроме того, занималась и психологической реабилитацией Валеры, готова взять его в свою семью. Говорит, что привязалась к ребенку и сможет позаботиться о нем. К тому же у женщины уже есть восемь приемных детей, так что опыт имеется. Федеральные органы опеки на стороне Светланы. Но власти Магадана не разделяют их позицию.

      Юрий Гришан, мэр Магадана: «Ребенок по-прежнему находится на попечении органов опеки Магадана. В ближайшее время мы направим письмо в Генеральную прокуратуру, чтобы орган дал оценку некоторым очень активным действиям, в том числе федеральным органам, в отношении передачи ребенка Светлане Сулеймановой. Мы в ответе за ребенка и в состоянии самостоятельно решить его судьбу».

      К делу подключилась и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

      Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка: «Мы на связи с главой региона, с губернатором. Он подтвердил нашу предварительную договоренность о том, что все действия будут осуществлены в интересах ребенка».

      Пока чиновники решают эту сложную задачу (тут и судьба ребенка, и уголовное дело, и доброе имя региона на карту поставлено), Валера остается ничьим. Прежние приемные родители — под следствием. Новые — юридически не определены.

      Подробнее — в репортаже коррсепондента НТВ Романа Соболя.

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