Россия и Мальта поставят спектакль о ледяном дворце императрицы

Две страны отметят
50-летие дипломатических отношений премьерой мультижанрового спектакля.
Звезды Большого театра вместе с мальтийскими артистами готовят спектакль «Хрустальный дворец». В нем создатели сочетают традиции русского придворного театра и современная драматургия. В основе сюжета лежат исторические события эпохи императрицы Анны Иоанновны, когда в Петербурге по ее приказу был построен ледяной дворец, и в нем была сыграна шутливая свадьба двух придворных.
Сейчас идет подготовка оригинальных декораций и костюмов в стиле барокко. Как сообщает РИА Новости, премьера спектакля состоится 21 июля в столице Мальты Валлетте. В спектакле примут участие такие звезды оперы и балета, как Мария Аллаш, Иван Васильев, Анна Аглатова.
Сейчас идет подготовка оригинальных декораций и костюмов в стиле барокко. Как сообщает РИА Новости, премьера спектакля состоится 21 июля в столице Мальты Валлетте. В спектакле примут участие такие звезды оперы и балета, как Мария Аллаш, Иван Васильев, Анна Аглатова.
Комментарии