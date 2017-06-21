Майор Соколов. Игра без правил
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  • 21.06, 20:56
    Россия и Мальта поставят спектакль о ледяном дворце императрицы. балет, Большой театр, дипломатия, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россия и Мальта поставят спектакль о ледяном дворце императрицы

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    Россия и Мальта поставят спектакль о ледяном дворце императрицы

    Россия и Мальта поставят спектакль о ледяном дворце императрицы

      Две страны отметят 50-летие дипломатических отношений премьерой мультижанрового спектакля.

      Звезды Большого театра вместе с мальтийскими артистами готовят спектакль «Хрустальный дворец». В нем создатели сочетают традиции русского придворного театра и современная драматургия. В основе сюжета лежат исторические события эпохи императрицы Анны Иоанновны, когда в Петербурге по ее приказу был построен ледяной дворец, и в нем была сыграна шутливая свадьба двух придворных.

      Сейчас идет подготовка оригинальных декораций и костюмов в стиле барокко. Как сообщает РИА Новости, премьера спектакля состоится 21 июля в столице Мальты Валлетте. В спектакле примут участие такие звезды оперы и балета, как Мария Аллаш, Иван Васильев, Анна Аглатова.

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