Майор Соколов. Игра без правил
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  • 21.06, 20:56
    «Сбербанк» получил награду на фестивале рекламы «Каннские львы». реклама, Сбербанк, фестивали и конкурсы, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Сбербанк» получил награду на фестивале рекламы «Каннские львы»

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    «Сбербанк» получил награду на фестивале рекламы «Каннские львы»

    «Сбербанк» получил награду на фестивале рекламы «Каннские львы»

      Банк завоевал «Золотого льва» в категории Creative Data за сервис для малого бизнеса.

      Рекламный проект «Сбербанка» называется Neighborhoods, «ближайшая окрестность». Проект основан на анализе больших массивов данных. С помощью онлайн-голосования банк собирал информацию о том, какие магазины и заведения хотели бы иметь жители того или иного района города, а также искал пустые коммерческие помещения. Полученными сведениями могли воспользоваться предприниматели, а «Сбербанк» давал им возможность получить кредит на открытие бизнеса. Выяснилось, что эффективность этой кампании на 30% выше других.

      «Каннские львы» считаются одним из самых престижных международных фестивалей рекламы. Фестиваль проводится уже более 60 лет. Категория Creative Data появилась только в этом году, в ней участвуют проекты, предлагающие наиболее эффективные и креативные методы применения анализа больших объемов данных.

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