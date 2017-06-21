«Сбербанк» получил награду на фестивале рекламы «Каннские львы»

Банк завоевал «Золотого льва» в категории Creative Data за сервис для малого бизнеса.

Рекламный проект «Сбербанка» называется Neighborhoods, «ближайшая окрестность». Проект основан на анализе больших массивов данных. С помощью онлайн-голосования банк собирал информацию о том, какие магазины и заведения хотели бы иметь жители того или иного района города, а также искал пустые коммерческие помещения. Полученными сведениями могли воспользоваться предприниматели, а «Сбербанк» давал им возможность получить кредит на открытие бизнеса. Выяснилось, что эффективность этой кампании на 30% выше других.



«Каннские львы» считаются одним из самых престижных международных фестивалей рекламы. Фестиваль проводится уже более 60 лет. Категория Creative Data появилась только в этом году, в ней участвуют проекты, предлагающие наиболее эффективные и креативные методы применения анализа больших объемов данных.

