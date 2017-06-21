Майор Соколов. Игра без правил
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  • 21.06, 20:56
    Пенсионера посадили на 12 лет за попытку зарезать полицейского. Челябинск, нападения, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пенсионера посадили на 12 лет за попытку зарезать полицейского

    4 комментария
    Пенсионера посадили на 12 лет за попытку зарезать полицейского

    Пенсионера посадили на 12 лет за попытку зарезать полицейского

    Пенсионера посадили на 12 лет за попытку зарезать полицейского

      Пенсионеру, который в служебной машине едва не убил полицейского, вынесли приговор. За посягательство на жизнь полицейского суд отправил его в колонию строгого режима на 12 лет.

      Пенсионер всячески пытался избежать реального срока — заявил о раскаянии, сотрудничал со следствием, но это не помогло. Сыщики доказали, а присяжные согласились с тем, что Евстафий Задельный умышленно пытался убить сотрудника ГИБДД Василия Волкова.

      Главной уликой в деле стали кадры регистратора служебной машины. На них видно, как инспектор начал оформлять на пьяного нарушителя протокол. Спустя пару секунд задержанный водитель вытащил нож и бросился на полицейского. Лезвие охотничьего клинка прошло в трех сантиметрах от сердца офицера. К счастью, вовремя подоспел напарник Волкова — он вытащил преступника из машины и вызвал скорую раненому товарищу.

      В больнице инспектору провели операцию — она длилась почти пять часов. Оправиться окончательно и вернуться на службу он смог лишь недавно. Что касается Задельного — за посягательство на жизнь полицейского суд отправил его в колонию строгого режима на 12 лет.

      В качестве дополнительного наказания суд назначил Задельному еще один год ограничения свободы уже после освобождения из колонии. Кроме этого, ему придется выплатить полицейскому 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба, передает корреспондент НТВ Дарья Вязовая.

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