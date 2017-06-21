Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.06, 19:25
    Артистов «Санкт-Петербург оперы» поздравляют с юбилеем театра. Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Артистов «Санкт-Петербург оперы» поздравляют с юбилеем театра

    комментировать

    Артистов «Санкт-Петербург оперы» поздравляют с юбилеем театра

    Артистов <nobr>«Санкт-Петербург</nobr> оперы» поздравляют с юбилеем театра

      В театре «Санкт-Петербург опера» два вечера поднимали тосты за 30-летие коллектива.

      Сначала труппа собрала коллег из театров Петербурга, Москвы и Карелии. А накануне артисты дали гала-концерт для зрителей. Исполнители в декорациях «Севильского цирюльника» и в сопровождении оркестра исполнили свои любимые арии.

      В число избранных вошли произведения из опер Верди «Дон Карлос» и «Риголетто», Доницетти — «Любовный напиток» и «Лючия ди Ламмермур», а также из последней нашумевшей премьеры «Фауста» Гуно. Юрий Александров — основатель театра, получившего немало наград вспоминает, как начинал коллектив.

      Юрий Александров      , народный артист России, художественный руководитель театра «Санкт-Петербург опера»: «Мы отметились и пели во всех клубах, во всех санаториях, во всех подвалах, в уже не существующем ДК Первой пятилетки. И вот на 15-м году жизни мы пришли в это здание».

      Особняк барона фон Дервиза на тот момент находился в плачевном состоянии. Сегодня эти театральные интерьеры по праву можно назвать одними из самых красивых в Европе. В эти дни можно не только полюбоваться Гротом, Мавританской и Кленовой гостиными, но и посмотреть выставку самых роскошных костюмов к спектаклям «Санкт-Петербург оперы».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru