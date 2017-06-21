Артистов «Санкт-Петербург оперы» поздравляют с юбилеем театра

В театре «Санкт-Петербург опера» два вечера поднимали тосты за 30-летие коллектива.

Сначала труппа собрала коллег из театров Петербурга, Москвы и Карелии. А накануне артисты дали гала-концерт для зрителей. Исполнители в декорациях «Севильского цирюльника» и в сопровождении оркестра исполнили свои любимые арии.



В число избранных вошли произведения из опер Верди «Дон Карлос» и «Риголетто», Доницетти — «Любовный напиток» и «Лючия ди Ламмермур», а также из последней нашумевшей премьеры «Фауста» Гуно. Юрий Александров — основатель театра, получившего немало наград вспоминает, как начинал коллектив.



Юрий Александров, народный артист России, художественный руководитель театра «Санкт-Петербург опера»: «Мы отметились и пели во всех клубах, во всех санаториях, во всех подвалах, в уже не существующем ДК Первой пятилетки. И вот на 15-м году жизни мы пришли в это здание».



Особняк барона фон Дервиза на тот момент находился в плачевном состоянии. Сегодня эти театральные интерьеры по праву можно назвать одними из самых красивых в Европе. В эти дни можно не только полюбоваться Гротом, Мавританской и Кленовой гостиными, но и посмотреть выставку самых роскошных костюмов к спектаклям «Санкт-Петербург оперы».