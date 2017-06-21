Майор Соколов. Игра без правил
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  • 21.06, 20:56
    В Смоленске молодоженов оштрафовали за неправильную парковку БТР. ГИБДД, Смоленск, торжества и праздники, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Смоленске молодоженов оштрафовали за неправильную парковку БТР

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    В Смоленске молодоженов оштрафовали за неправильную парковку БТР

    В Смоленске молодоженов оштрафовали за неправильную парковку БТР

    В Смоленске молодоженов оштрафовали за неправильную парковку БТР

      Молодожены из Смоленска решили удивить гостей, заказав на свадьбу вместо лимузина БТР.

      Будущим супругам удалось привлечь внимание не только прохожих, но и сотрудников ГИБДД. По закону передвижение такой техники по городу без специального разрешения запрещено: транспортное средство должно быть не больше определенной ширины и массы.

      Молодоженам в день свадьбы пришлось давать объяснения в отделении полиции. Сотрудники ГИБДД выписали им штраф за неправильную парковку.

      Организатор свадебных торжеств Наталья Нова говорит, что клиенты сейчас очень изобретательны в оформлении свадеб: люди заказывают пожарные машины и даже вертолеты. Нова вспоминает одну свадьбу, организованную в армейском духе: с танками и полевой кухней. Однако такие мероприятия допускаются только за пределами населенных пунктов, на закрытой территории.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анны Финогиной.

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