В Смоленске молодоженов оштрафовали за неправильную парковку БТР

Молодожены из Смоленска решили удивить гостей, заказав на свадьбу вместо лимузина БТР.

Будущим супругам удалось привлечь внимание не только прохожих, но и сотрудников ГИБДД. По закону передвижение такой техники по городу без специального разрешения запрещено: транспортное средство должно быть не больше определенной ширины и массы.



Молодоженам в день свадьбы пришлось давать объяснения в отделении полиции. Сотрудники ГИБДД выписали им штраф за неправильную парковку.



Организатор свадебных торжеств Наталья Нова говорит, что клиенты сейчас очень изобретательны в оформлении свадеб: люди заказывают пожарные машины и даже вертолеты. Нова вспоминает одну свадьбу, организованную в армейском духе: с танками и полевой кухней. Однако такие мероприятия допускаются только за пределами населенных пунктов, на закрытой территории.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анны Финогиной.

