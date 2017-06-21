В аэропорту Мичигана мужчина с ножом напал на полицейского

Международный аэропорт «Бишоп» в городе Флинт в Мичигане эвакуирован
из-за нападения на полицейского.
Как сообщает телеканал NBC, неизвестный мужчина набросился на стража порядка с ножом. По данным агентства Associated Press, злоумышленник ранил полицейского в шею.
Официального подтверждения данной информации пока нет, однако представители аэропорта сообщили, что на территории воздушной гавани произошел инцидент из-за которого пришлось эвакуировать всех пассажиров. Некоторые рейсы отложены или отменены.
Подробности происшествия уточняются.
Официального подтверждения данной информации пока нет, однако представители аэропорта сообщили, что на территории воздушной гавани произошел инцидент из-за которого пришлось эвакуировать всех пассажиров. Некоторые рейсы отложены или отменены.
Подробности происшествия уточняются.
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