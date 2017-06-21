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  • 21.06, 19:25

    В аэропорту Мичигана мужчина с ножом напал на полицейского

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    В аэропорту Мичигана мужчина с ножом напал на полицейского

    В аэропорту Мичигана мужчина с ножом напал на полицейского

    Международный аэропорт «Бишоп» в городе Флинт в Мичигане эвакуирован из-за нападения на полицейского.

    Как сообщает телеканал NBC, неизвестный мужчина набросился на стража порядка с ножом. По данным агентства Associated Press, злоумышленник ранил полицейского в шею.

    Официального подтверждения данной информации пока нет, однако представители аэропорта сообщили, что на территории воздушной гавани произошел инцидент из-за которого пришлось эвакуировать всех пассажиров. Некоторые рейсы отложены или отменены.

    Подробности происшествия уточняются.

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