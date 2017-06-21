В Донбассе введено «хлебное перемирие»

Участники контактной группы по Украине договорились на заседании в Минске о перемирии на время уборки урожая.

Режим прекращения огня будет введен в полночь 24 июня и должен продлиться до конца августа. Об этом сообщила на своей странице в Facebook помощница полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктория Талакина.



Виктория Талакина: «Согласно предложению, перемирие должно продлиться до 31 августа. Однако переговорщики выразили надежду, что тишина продлится дольше».



Талакина сообщила, что на встрече контактной группы речь шла о вопросах безопасности. Участники обсуждали механизмы, обеспечивающие бесперебойное водоснабжение и работу ремонтных бригад в регионе.



