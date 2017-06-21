Во Франции на пляж вынесло две тонны кокаина

Жандармы обнаружили на атлантическом побережье страны в курортной коммуне Мимизан почти две тонны кокаина.
По данным издания Le Parisien, наркотик вынесло на берег после крушения лодки. Семеро граждан Греции, предположительно наркоторговцы, плыли на резиновых лодках вдоль побережья Франции и потерпели бедствие. На помощь тонущим грекам пришли военные, и после того, как торговцы были спасены, выяснилось, что они перевозили свертки с наркотиком.
Полиция задержала наркоторговцев и их сообщников, ожидавших в коммуне Эскурс. Найденный кокаин оценивается приблизительно в 100 млн евро.
Полиция задержала наркоторговцев и их сообщников, ожидавших в коммуне Эскурс. Найденный кокаин оценивается приблизительно в 100 млн евро.
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