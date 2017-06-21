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  • 21.06, 19:25

    Россия — Португалия. Текстовая трансляция матча Кубка конфедераций

    14 комментариев
    • Фото РИА Новости, Александр Вильф
    Россия — Португалия. Текстовая трансляция матча Кубка конфедераций

    Россия — Португалия. Текстовая трансляция матча Кубка конфедераций

    Россия — Португалия. Текстовая трансляция матча Кубка конфедераций
  • Фото РИА Новости, Александр Вильф
    • 0:1
    Россия — Португалия
    65
    Геррейро покидает поле. Его место займет Элизеу.
    64
    И снова хватается за голову Криштиану. Теперь наносил удар с линии штрафной, мяч полетел над перекладиной.
    63
    Простил россиян Криштиану Роналду. Бил головой, но не попал в пустой угол.
    62
    И снова горячо у португальских ворот. Ерохин прострелил на Глушакова, тому ударить не дали.
    60
    Самедов исполнил мягкий навес на Смолова. Каких-то сантиметров не хватило Фёдору. Очень обидно
    58
    Ух, богатырский выстрел Седрика. Акинфеев справился с дальним ударом.
    57
    Самедова схватили руками у линии штрафной. Снова арбитр не хочет свистеть.
    56
    Пепе сфолил на Глушакове и был награжден заслуженной желтой карточкой.
    55
    Смолов забрался в офсайд. Начинает постепенно оживать сборная России. Внушение от Черчесова в перерыве подействовало?
    53
    Комбаров прострелил в центр штрафной, но Геррейро не позволил Ерохину нанести удар.
    51
    Головин пытался выцелить передачей одинокого Самедова, защитники перехватили мяч.
    50
    Просто чудо сотворил Акинфеев! В упор головой бил Андре Силва, но вратарь российской сборной исхитрился выловить мяч. Браво!
    48
    Андре Силва в борьбе пытался исполнить навес с левого фланга. Мяч улетел за пределы поля.
    47
    Второй тайм начался с борьбы в центре поля. Серия взаимных ошибок.
    46
    Внес коррективы Черчесов в перерыве. Вместо Шишкина вышел Ерохин.
    46
    Стратовал второй тайм. Пока проигрываем.
    45+1
    Надо прибавлять во втором тайме подопечным Черчесова и перехватывать инициативу.
    45+1
    Истекла компенсированная минута. Свисток на перерыв.
    43
    Седрик кружил с мячом в нашей штрафной, но заблокировали его удар.
    42
    Дальний удар по воротам Акинфеева. Мимо.
    40
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    38
    А вот это уже опасно. Головин прострелил в штрафную на Смолова, тот замыкал в угол, но в створ не попал.
    36
    Втроем пытались португальцы что-то сообразить на правом фланге. Все закончилось передачей назад.
    34
    Дошла передача до Смолова в штрафной. Увы, но пробить ему не позволили.
    Продолжают контролировать мяч гости. Трибуны пытаются оживить российских футболистов.
    Попытка организовать быструю атаку от сборной России. Глушаков подарил мяч сопернику.
    Браво, Акинфеев! С пяти метров бил Криштиану Роналду в ближний угол. Игорь справился.
    Жиркова снесли у линии чужой штрафной, но судья свистеть не хочет. Остается только развести руками.
    Седрик ворвался в нашу штрафную и заработал угловой. Стандарт португальцам не удался.
    Россияне вышли вперед по желтым карточкам. Глушаков ударил по ногам Карвалью и был наказан.
    Штрафной от Криштиану Роналду — португалец бил в нижний угол. Акинфеев на месте.
    А вот это неплохо было. Головин оставил мяч Глушакову у линии штрафной. Удар капитана «Спартака» пришелся в соперника.
    Седрик вешал в штрафную с правого фланга. Вынес Глушаков.
    Пока хозяйничают на поле португальцы. Не дают россиянам завладеть мячом.
    Затяжная атака сборной Португалии завершилась неточной передачей. Удар от ворот.
    Комбаров исполнил первый в матче угловой. Васин не добрался до мяча.
    Черчесов пытается докричаться до своих подопечных — требует активнее действовать. Действительно, не хватает нашим огонька пока.
    Васин надежно сыграл в центре своей штрафной. Перехватил передачу.
    И снова Криштиану в центре внимания. Теперь один остался на правом фланге. Хорошо, что навес у него не получился.
    Забыли главную звезду португальской сборной в своей штрафной. Роналду воспользовался и завершил точным ударом навес с левого фланга.
    Ну как же так… Криштиану Роналду головой отправляет мяч в сетку. 0:1.
    А теперь хороший навес в центр штрафной от Самедова. Увы, но первым на мяче оказался Пепе.
    Намек на опасный момент у наших ворот. Роналду пытались отправить на рандеву с Акинфеевым, вратарь опередил.
    Поджались гости с мячом к своим воротам. Прессинг включили россияне.
    А вот и ответ португальцев. Криштиану Роналду колдовал у штрафной площадки, до удара по воротам не дошло.
    Активно стартуют россияне. Смолов рвался по левому флангу, но упустил мяч за пределы поля.
    Главные герои сегодняшнего вечера появились на поле. Звучат гимны России и Португалии.
    Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Геррейро, Роналду, Андре Силва, Бернарду Силва, Карвалью, Гомеш, Суареш, Адриен Силва.
    А вот и стартовые составы. Россия: Акинфеев, Шишкин, Васин, Комбаров, Джикия, Глушаков, Кудряшов, Головин, Жирков, Самедов, Смолов.
    Португальцы же занимают вторую строчку после ничьей с мексиканцами (2:2).
    Сейчас россияне, переигравшие Новую Зеландию, лидируют в Группе A.
    Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Сегодня мы вместе будет следить за противостоянием сборных России и Португалии.

    Сборные России и Португалии сражаются за победу в матче Кубка конфедераций. Текстовая трансляция идет НТВ.Ru.

    Сегодняшний матч на «Открытие Арене» многие считают решающим. Ведь именно в нем может определиться судьба путевок в плей-офф Кубка конфедераций.

    В первом матче группового этапа дружина Станислава Черчесова переиграла Новую Зеландию (2:0), но сегодня россияне проходят проверку куда более серьезным соперником — чемпионами Европы во главе с Криштиану Роналду.

    Прямая трансляция матча Россия — Португалия началась на НТВ.Ru в 18:00 по московскому времени. Также следить за ходом футбольной баталии можно с помощью спортивного Twitter телекомпании.

    Надо сказать, что сегодня на стадионе аншлаг. Все билеты на матч были выкуплены еще до старта турнира. Встреча привлекла внимание и многих знаменитостей. В частности, с трибуны за российских футболистов будет болеть Александр Овечкин.

    В последний раз сегодняшние соперники встречались в 2015 году. Победу в товарищеском матче россиянам принес гол Романа Широкова. Что же касается официальных встреч, то последняя состоялась в 2013 году в рамках отборочного турнира ЧМ-2014. Тогда победу со счетом 1:0 одержали уже португальцы.

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