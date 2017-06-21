Сборные России и Португалии сражаются за победу в матче Кубка конфедераций. Текстовая трансляция идет НТВ.Ru.
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Сегодняшний матч на «Открытие Арене» многие считают решающим. Ведь именно в нем может определиться судьба путевок в плей-офф Кубка конфедераций.
В первом матче группового этапа дружина Станислава Черчесова переиграла Новую Зеландию (2:0), но сегодня россияне проходят проверку куда более серьезным соперником — чемпионами Европы во главе с Криштиану Роналду.
Прямая трансляция матча Россия — Португалия началась на НТВ.Ru в 18:00 по московскому времени. Также следить за ходом футбольной баталии можно с помощью спортивного Twitter телекомпании.
Надо сказать, что сегодня на стадионе аншлаг. Все билеты на матч были выкуплены еще до старта турнира. Встреча привлекла внимание и многих знаменитостей. В частности, с трибуны за российских футболистов будет болеть Александр Овечкин.
В последний раз сегодняшние соперники встречались в 2015 году. Победу в товарищеском матче россиянам принес гол Романа Широкова. Что же касается официальных встреч, то последняя состоялась в 2013 году в рамках отборочного турнира ЧМ-2014. Тогда победу со счетом 1:0 одержали уже португальцы.
В первом матче группового этапа дружина Станислава Черчесова переиграла Новую Зеландию (2:0), но сегодня россияне проходят проверку куда более серьезным соперником — чемпионами Европы во главе с Криштиану Роналду.
Прямая трансляция матча Россия — Португалия началась на НТВ.Ru в 18:00 по московскому времени. Также следить за ходом футбольной баталии можно с помощью спортивного Twitter телекомпании.
Надо сказать, что сегодня на стадионе аншлаг. Все билеты на матч были выкуплены еще до старта турнира. Встреча привлекла внимание и многих знаменитостей. В частности, с трибуны за российских футболистов будет болеть Александр Овечкин.
В последний раз сегодняшние соперники встречались в 2015 году. Победу в товарищеском матче россиянам принес гол Романа Широкова. Что же касается официальных встреч, то последняя состоялась в 2013 году в рамках отборочного турнира ЧМ-2014. Тогда победу со счетом 1:0 одержали уже португальцы.
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