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  • 21.06, 17:54

    Мутко доволен игрой российских футболистов на Кубке конфедераций

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    Мутко доволен игрой российских футболистов на Кубке конфедераций

    Мутко доволен игрой российских футболистов на Кубке конфедераций

    На игры Кубка Конфедераций продали около 400 тысяч билетов, заявил председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

    Он добавил, что в ФИФА довольны посещаемостью матчей. По мнению вице-премьера, турнир проходит на высоком уровне. Доволен Мутко и работой главного тренера, и самоотдачей игроков сборной России на Кубке конфедераций.

    Сегодня в Москве пройдет один самых интересных матчей турнира. На стадионе «Спартак» встретятся сборные России и Португалии. Все билеты на игру раскуплены давно, на трибунах за ней будут наблюдать около 45 тысяч болельщиков. Сейчас наша сборная занимает первое место в группе «А». У команды Станислава Черчесова — 3 балла. У португальцев и мексиканцев — по одному. Если российским футболистам удастся одержать победу в сегодняшнем матче, это гарантирует им выход в полуфинал Кубка. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.

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