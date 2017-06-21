Сотрудник почты украл из отделения миллион рублей и купил машину

Полиция Нового Уренгоя задержала мужчину, который подозревается в краже примерно 1 млн рублей из местного отделения «Почты России». Задержанный оказался сотрудником почты.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на окружное управление МВД, кража была совершена в начале июня. Преступник узнал о поступлении в отделение крупной суммы, проник туда ночью и вынес 970 тысяч рублей.
Прежде чем подозреваемого задержала полиция, он успел потратить часть денег на покупку автомобиля. Полицейские нашли остаток суммы в квартире, в которой мужчина снимал комнату.
Пресс-служба управления МВД по ЯНАО: «Была изъята одежда, в которой он совершил кражу, часть похищенных денежных средств, которая хранилась в оборудованном тайнике. Оставшуюся часть денежных средств подозреваемый успел потратить на приобретение автомобиля».
Возбуждено уголовное дело.
Прежде чем подозреваемого задержала полиция, он успел потратить часть денег на покупку автомобиля. Полицейские нашли остаток суммы в квартире, в которой мужчина снимал комнату.
Пресс-служба управления МВД по ЯНАО: «Была изъята одежда, в которой он совершил кражу, часть похищенных денежных средств, которая хранилась в оборудованном тайнике. Оставшуюся часть денежных средств подозреваемый успел потратить на приобретение автомобиля».
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии