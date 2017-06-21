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  • 21.06, 17:54

    Сотрудник почты украл из отделения миллион рублей и купил машину

    1 комментарий

    Сотрудник почты украл из отделения миллион рублей и купил машину

    Сотрудник почты украл из отделения миллион рублей и купил машину

    Полиция Нового Уренгоя задержала мужчину, который подозревается в краже примерно 1 млн рублей из местного отделения «Почты России». Задержанный оказался сотрудником почты.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на окружное управление МВД, кража была совершена в начале июня. Преступник узнал о поступлении в отделение крупной суммы, проник туда ночью и вынес 970 тысяч рублей.

    Прежде чем подозреваемого задержала полиция, он успел потратить часть денег на покупку автомобиля. Полицейские нашли остаток суммы в квартире, в которой мужчина снимал комнату.

    Пресс-служба управления МВД по ЯНАО: «Была изъята одежда, в которой он совершил кражу, часть похищенных денежных средств, которая хранилась в оборудованном тайнике. Оставшуюся часть денежных средств подозреваемый успел потратить на приобретение автомобиля».

    Возбуждено уголовное дело.

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