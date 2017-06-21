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  • 21.06, 17:54
    Брюссельским террористом оказался марокканец из коммуны Моленбек. Брюссель, взрывы, вокзалы, терроризм, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Брюссельским террористом оказался марокканец из коммуны Моленбек

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    Брюссельским террористом оказался марокканец из коммуны Моленбек

    Брюссельским террористом оказался марокканец из коммуны Моленбек

      Бельгийской полиции удалось установить личность мужчины, организовавшего атаку на центральный вокзал Брюсселя.

      Злоумышленником оказался 36-летний марокканец по имени Усама, проживавший в коммуне Моленбек. Накануне вечером он вошел в здание вокзала, походил вокруг толпы людей, проследовал в центр группы, закричал и привел в действие взрывное устройство.

      Никто не пострадал. Бомба была довольно мощной, но не сработала так, как планировалось. Затем экстремист бросился на военный патруль, но был тяжело ранен и скончался от полученных травм. Когда началась паника, полицейские оперативно взяли ситуацию под контроль и эвакуировали людей из здания вокзала и с территории главной площади города.

      Сейчас спецоперация проходит на вокзале Антверпена. Там силовики ищут вооруженного человека. Над зданием летает полицейский вертолет, на крышах окрестных домов дежурят снайперы, но при этом сама станция работает в штатном режиме.

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