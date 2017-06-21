Брюссельским террористом оказался марокканец из коммуны Моленбек

Бельгийской полиции удалось установить личность мужчины, организовавшего атаку на центральный вокзал Брюсселя.
Злоумышленником оказался 36-летний марокканец по имени Усама, проживавший в коммуне Моленбек. Накануне вечером он вошел в здание вокзала, походил вокруг толпы людей, проследовал в центр группы, закричал и привел в действие взрывное устройство.
Никто не пострадал. Бомба была довольно мощной, но не сработала так, как планировалось. Затем экстремист бросился на военный патруль, но был тяжело ранен и скончался от полученных травм. Когда началась паника, полицейские оперативно взяли ситуацию под контроль и эвакуировали людей из здания вокзала и с территории главной площади города.
Никто не пострадал. Бомба была довольно мощной, но не сработала так, как планировалось. Затем экстремист бросился на военный патруль, но был тяжело ранен и скончался от полученных травм. Когда началась паника, полицейские оперативно взяли ситуацию под контроль и эвакуировали людей из здания вокзала и с территории главной площади города.
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