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  • 21.06, 17:54
    Американские суперкомпьютеры вылетели из тройки лидеров. компьютеры, технологии, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Американские суперкомпьютеры вылетели из тройки лидеров

    2 комментария

    Американские суперкомпьютеры вылетели из тройки лидеров

    Американские суперкомпьютеры вылетели из тройки лидеров

      В мировом рейтинге суперкомпьютеров случилась сенсация. Впервые за 20 лет в первой тройке не оказалось представителя США. А самым мощным компьютером признан китайский TaihuLight. В переводе на русский — «Свет озера Тайху».

      Система способна производить в секунду 93 квадриллиона операций (в этом числе 15 нулей). На втором месте тоже китайский продукт под названием «Млечный путь-2». Швейцарский компьютер, название которого переводится как «внутренняя вершина», за год так прокачал свои умственные способности, что отодвинул на четвертое место американский Titan, который работает в Министерстве энергетики.

      Лучший из россиян — «Ломоносов-2». В прошлом году он был 52-й, теперь 59-й.

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