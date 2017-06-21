Американские суперкомпьютеры вылетели из тройки лидеров

В мировом рейтинге суперкомпьютеров случилась сенсация. Впервые за 20 лет в первой тройке не оказалось представителя США. А самым мощным компьютером признан китайский TaihuLight. В переводе на русский — «Свет озера Тайху».

Система способна производить в секунду 93 квадриллиона операций (в этом числе 15 нулей). На втором месте тоже китайский продукт под названием «Млечный путь-2». Швейцарский компьютер, название которого переводится как «внутренняя вершина», за год так прокачал свои умственные способности, что отодвинул на четвертое место американский Titan, который работает в Министерстве энергетики.



Лучший из россиян — «Ломоносов-2». В прошлом году он был 52-й, теперь 59-й.