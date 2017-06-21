Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ дома, в котором отбывала арест

Бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева назначена секретарем товарищества собственников жилья в доме на Молочном переулке.
За избрание Васильевой секретарем проголосовали 100% присутствовавших на собрании, сообщает агентство «Москва». При этом бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков останется председателем ТСЖ.
В доме по адресу Молочный переулок, 6, находится 13-комнатная квартира, в которой проживает Васильева. В ней же она отбывала домашний арест, когда была осуждена по делу «Оборонсервиса».
Васильева была осуждена на 5 лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества Минобороны. Она отбывала наказание в поселке Головино Владимирской области, но суд включил домашний арест Васильевой в этот срок и 25 августа 2015 года вынес решение о ее условно-досрочном освобождении.
были арестованы пять объектов недвижимости, принадлежащие ей, в том числе квартира в Молочном переулке.
В доме по адресу Молочный переулок, 6, находится 13-комнатная квартира, в которой проживает Васильева. В ней же она отбывала домашний арест, когда была осуждена по делу «Оборонсервиса».
Васильева была осуждена на 5 лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества Минобороны. Она отбывала наказание в поселке Головино Владимирской области, но суд включил домашний арест Васильевой в этот срок и 25 августа 2015 года вынес решение о ее условно-досрочном освобождении.
были арестованы пять объектов недвижимости, принадлежащие ей, в том числе квартира в Молочном переулке.
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