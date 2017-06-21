В Стокгольме заявили об опасном сближении Су-27 со шведским самолетом-разведчиком

В министерстве обороны Швеции рассказали о сближении своего
самолета-разведчика с российским истребителем Су-27.
Как заявили в шведском ведомстве, инцидент произошел в понедельник, 19 июня, в международном воздушном пространстве над Балтикой.
При этом утверждается, что расстояние между самолетами было «крайне незначительным», передает ТАСС.
Ранее сегодня стало известно, что истребитель F-16 НАТО попытался приблизиться к самолету главы Минобороны над Балтикой. Самолет Альянса был «отогнан» истребителем морской авиации Су-27, который сопровождал борт Шойгу. Су-27 «показал» истребителю НАТО вооружение, качнув крыльями, после чего тот ретировался.
Накануне же сообщалось, что над нейтральными водами Балтийского моря американские самолеты-разведчики RC-135 были перехвачены Су-27.
При этом утверждается, что расстояние между самолетами было «крайне незначительным», передает ТАСС.
Ранее сегодня стало известно, что истребитель F-16 НАТО попытался приблизиться к самолету главы Минобороны над Балтикой. Самолет Альянса был «отогнан» истребителем морской авиации Су-27, который сопровождал борт Шойгу. Су-27 «показал» истребителю НАТО вооружение, качнув крыльями, после чего тот ретировался.
Накануне же сообщалось, что над нейтральными водами Балтийского моря американские самолеты-разведчики RC-135 были перехвачены Су-27.
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