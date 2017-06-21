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  • 21.06, 17:54

    В Стокгольме заявили об опасном сближении Су-27 со шведским самолетом-разведчиком

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    В Стокгольме заявили об опасном сближении Су-27 со шведским самолетом-разведчиком

    В Стокгольме заявили об опасном сближении <nobr>Су-27</nobr> со шведским <nobr>самолетом-разведчиком</nobr>

    В министерстве обороны Швеции рассказали о сближении своего самолета-разведчика с российским истребителем Су-27.

    Как заявили в шведском ведомстве, инцидент произошел в понедельник, 19 июня, в международном воздушном пространстве над Балтикой.

    При этом утверждается, что расстояние между самолетами было «крайне незначительным», передает ТАСС.

    Ранее сегодня стало известно, что истребитель F-16 НАТО попытался приблизиться к самолету главы Минобороны над Балтикой. Самолет Альянса был «отогнан» истребителем морской авиации Су-27, который сопровождал борт Шойгу. Су-27 «показал» истребителю НАТО вооружение, качнув крыльями, после чего тот ретировался.

    Накануне же сообщалось, что над нейтральными водами Балтийского моря американские самолеты-разведчики RC-135 были перехвачены Су-27.

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