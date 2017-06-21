Путин назвал Бразилию одним из наиболее важных партнеров РФ в Латинской Америке

Сегодня в Москве обсуждали развитие двусторонних отношений России и Бразилии. Владимир Путин принял в Кремле Мишела Темера. Президент латиноамериканской страны прибыл в Москву с официальным визитом. Накануне лидеры посетили гала-концерт в Большом театре, а сегодня провели полноформатные переговоры.

Путин на встрече с Темером заявил, что у бразильского президента будет возможность в ходе визита обсудить весь комплекс отношений между странами.



Владимир Путин, президент РФ: «У вас сегодня началась плотная программа, только что закончилась встреча с председателем правительства, у вас встреча и со спикерами обеих палат российского парламента. Будет возможность поговорить по всем направлениям нашего взаимодействия».



Российский лидер отметил, что отношения двух стран имеют глубокие корни, Бразилия — один из наиболее важных партнеров РФ в Латинской Америке. Мишел Темер рассказал об успехах своей страны в борьбе инфляцией. Высокий гость отметил общие черты России и Бразилии. По его словам, государства обладают огромными территориям, большим населением, схожи и экономики.



Мишел Темер, президент Бразилии: «Одной из общих черт наших стран является то, что мы успешно боремся с инфляционными процессами. Когда я занял пост президента Бразилии в прошлом году, я принял экономику с уровнем инфляции порядка 10%. Сейчас нам удалось снизить инфляцию до 3,6%. Сами видите, снижение было весьма впечатляющим».



По данным Росстата, инфляция в РФ в годовом выражении в августе прошлого года составила 6,9%. В мае текущего года инфляция в России составила 4,1%. Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.