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  • 21.06, 17:54
    Путин назвал Бразилию одним из наиболее важных партнеров РФ в Латинской Америке. Большой театр, Бразилия, Москва, переговоры, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин назвал Бразилию одним из наиболее важных партнеров РФ в Латинской Америке

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    Путин назвал Бразилию одним из наиболее важных партнеров РФ в Латинской Америке

    Путин назвал Бразилию одним из наиболее важных партнеров РФ в Латинской Америке

      Сегодня в Москве обсуждали развитие двусторонних отношений России и Бразилии. Владимир Путин принял в Кремле Мишела Темера. Президент латиноамериканской страны прибыл в Москву с официальным визитом. Накануне лидеры посетили гала-концерт в Большом театре, а сегодня провели полноформатные переговоры.

      Путин на встрече с Темером заявил, что у бразильского президента будет возможность в ходе визита обсудить весь комплекс отношений между странами.

      Владимир Путин, президент РФ: «У вас сегодня началась плотная программа, только что закончилась встреча с председателем правительства, у вас встреча и со спикерами обеих палат российского парламента. Будет возможность поговорить по всем направлениям нашего взаимодействия».

      Российский лидер отметил, что отношения двух стран имеют глубокие корни, Бразилия — один из наиболее важных партнеров РФ в Латинской Америке. Мишел Темер рассказал об успехах своей страны в борьбе инфляцией. Высокий гость отметил общие черты России и Бразилии. По его словам, государства обладают огромными территориям, большим населением, схожи и экономики.

      Мишел Темер, президент Бразилии: «Одной из общих черт наших стран является то, что мы успешно боремся с инфляционными процессами. Когда я занял пост президента Бразилии в прошлом году, я принял экономику с уровнем инфляции порядка 10%. Сейчас нам удалось снизить инфляцию до 3,6%. Сами видите, снижение было весьма впечатляющим».

      По данным Росстата, инфляция в РФ в годовом выражении в августе прошлого года составила 6,9%. В мае текущего года инфляция в России составила 4,1%. Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

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