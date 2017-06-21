Бывший директор «Гоголь-центра» Малобродский арестован

Пресненский суд Москвы арестовал
экс-директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского по делу о мошенничестве.
Суд удовлетворил ходатайство следствия. Под стражей Малобродский останется до 19 июля.
Во время сегодняшнего заседания следователь заявил, что причастность Малобродского, который возглавлял «Гоголь-центр» в 2013–2015 годах, к преступлению подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых. Кроме того, уточнили в СК, у экс-главы «Гоголь-центра» есть израильское гражданство, а у его жены — связи в посольстве США. Это, по мнению следствия, может помочь Малобродскому скрыться.
В свою очередь сам экс-директор театра отверг обвинения в хищениях, а его защита заявила о надуманности обвинения и недоказанности вины, передает РИА Новости.
на сделку со следствием пошла главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Серебренников был допрошен в качестве свидетеля.
По данным следствия, люди из числа руководителей «Седьмой студии» похитили около 200 миллионов бюджетных рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.
Во время сегодняшнего заседания следователь заявил, что причастность Малобродского, который возглавлял «Гоголь-центр» в 2013–2015 годах, к преступлению подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых. Кроме того, уточнили в СК, у экс-главы «Гоголь-центра» есть израильское гражданство, а у его жены — связи в посольстве США. Это, по мнению следствия, может помочь Малобродскому скрыться.
В свою очередь сам экс-директор театра отверг обвинения в хищениях, а его защита заявила о надуманности обвинения и недоказанности вины, передает РИА Новости.
на сделку со следствием пошла главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Серебренников был допрошен в качестве свидетеля.
По данным следствия, люди из числа руководителей «Седьмой студии» похитили около 200 миллионов бюджетных рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.
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