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  • 21.06, 16:23

    Бывший директор «Гоголь-центра» Малобродский арестован

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Евгения Новоженина
    Бывший директор <nobr>«Гоголь-центра»</nobr> Малобродский арестован

    Бывший директор «Гоголь-центра» Малобродский арестован

    Бывший директор <nobr>«Гоголь-центра»</nobr> Малобродский арестован
  • Фото РИА Новости, Евгения Новоженина

    • Пресненский суд Москвы арестовал экс-директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского по делу о мошенничестве.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия. Под стражей Малобродский останется до 19 июля.

    Во время сегодняшнего заседания следователь заявил, что причастность Малобродского, который возглавлял «Гоголь-центр» в 2013–2015 годах, к преступлению подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых. Кроме того, уточнили в СК, у экс-главы «Гоголь-центра» есть израильское гражданство, а у его жены — связи в посольстве США. Это, по мнению следствия, может помочь Малобродскому скрыться.

    В свою очередь сам экс-директор театра отверг обвинения в хищениях, а его защита заявила о надуманности обвинения и недоказанности вины, передает РИА Новости.

    Напомним, обыски в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли 23 мая. Ранее сообщалось, что на сделку со следствием пошла главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Серебренников был допрошен в качестве свидетеля.

    По данным следствия, люди из числа руководителей «Седьмой студии» похитили около 200 миллионов бюджетных рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

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