На матчах Кубка конфедераций запретили селфи-палки, вувузелы и еду

В список запрещенных для проноса на матчи предметов попали продукты питания, косметика и штативы для фотоаппаратов.
Пресс-служба оргкомитета «Россия-2018» в среду опубликовала перечень предметов, которые болельщикам запрещено проносить на трибуны. Организаторы чемпионата напоминают, что в список запрещенных вещей входят духи и пудреницы, любые продукты питания и напитки, а также вувузелы и штативы, в том числе селфи-палки.
Пресс-служба оргкомитета «Россия-2018»: «К проносу на матч запрещаются термосы и фляги, продукты питания и напитки, жидкости в емкостях более 100 мл, спортинвентарь, включая велосипеды, ролики, скейты и самокаты, а также селфи-палки, штативы, вувузелы и зонты, размер которых в сложенном виде превышает 25 см».
откроет сегодня вечером матч между Россией и Португалией. Игра состоится на московском стадионе «Спартак». Организаторы чемпионата сообщают, что все билеты на матч проданы.
Встреча начнется в 18:00. Текстовая трансляция матча будет вестись на НТВ.Ru
Пресс-служба оргкомитета «Россия-2018»: «К проносу на матч запрещаются термосы и фляги, продукты питания и напитки, жидкости в емкостях более 100 мл, спортинвентарь, включая велосипеды, ролики, скейты и самокаты, а также селфи-палки, штативы, вувузелы и зонты, размер которых в сложенном виде превышает 25 см».
откроет сегодня вечером матч между Россией и Португалией. Игра состоится на московском стадионе «Спартак». Организаторы чемпионата сообщают, что все билеты на матч проданы.
Встреча начнется в 18:00. Текстовая трансляция матча будет вестись на НТВ.Ru
Комментарии