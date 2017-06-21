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  • 21.06, 16:23

    На матчах Кубка конфедераций запретили селфи-палки, вувузелы и еду

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    На матчах Кубка конфедераций запретили селфи-палки, вувузелы и еду

    На матчах Кубка конфедераций запретили <nobr>селфи-палки</nobr>, вувузелы и еду

    В список запрещенных для проноса на матчи предметов попали продукты питания, косметика и штативы для фотоаппаратов.

    Пресс-служба оргкомитета «Россия-2018» в среду опубликовала перечень предметов, которые болельщикам запрещено проносить на трибуны. Организаторы чемпионата напоминают, что в список запрещенных вещей входят духи и пудреницы, любые продукты питания и напитки, а также вувузелы и штативы, в том числе селфи-палки.

    Пресс-служба оргкомитета «Россия-2018»: «К проносу на матч запрещаются термосы и фляги, продукты питания и напитки, жидкости в емкостях более 100 мл, спортинвентарь, включая велосипеды, ролики, скейты и самокаты, а также селфи-палки, штативы, вувузелы и зонты, размер которых в сложенном виде превышает 25 см».

    Второй этап групповых матчей Кубка конфедераций откроет сегодня вечером матч между Россией и Португалией. Игра состоится на московском стадионе «Спартак». Организаторы чемпионата сообщают, что все билеты на матч проданы.

    Встреча начнется в 18:00. Текстовая трансляция матча будет вестись на НТВ.Ru

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