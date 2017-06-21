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  • 21.06, 16:22

    «Яблоко» выдвинуло Ройзмана на пост губернатора Свердловской области

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    «Яблоко» выдвинуло Ройзмана на пост губернатора Свердловской области

    «Яблоко» выдвинуло Ройзмана на пост губернатора Свердловской области

    Федеральное бюро партии «Яблоко» утвердило Евгения Ройзмана в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области.

    Кандидатуру мэра Екатеринбурга во время тайного голосования поддержали 9 из 10 членов бюро партии. Один голос был отдан за предпринимателя Сергея Тюрикова.

    Как отмечает РИА Новости, выдвинуть кандидатуру Ройзмана планировались еще в субботу на конференции «Яблока» в Екатеринбурге. Однако руководитель регионального отделения Юрий Переверзев устроил демарш — он сложил с себя полномочия и вышел из партии. Из-за этого решение о кандидате на пост губернатора решили перенести.

    Ранее документы в региональную избирательную комиссию подали шесть человек, в том числе Евгений Куйвашев от «Единой России», Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфёнов от КПРФ и Игорь Торощин от ЛДПР. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.

    Евгений Ройзман — основатель фонда «Город без наркотиков» и депутат Госдумы IV созыва (2003 — 2007 годы). В 2013 году был избран мэром Екатеринбурга.

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