«Яблоко» выдвинуло Ройзмана на пост губернатора Свердловской области

Федеральное бюро партии «Яблоко» утвердило Евгения Ройзмана в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области.
Кандидатуру мэра Екатеринбурга во время тайного голосования поддержали 9 из 10 членов бюро партии. Один голос был отдан за предпринимателя Сергея Тюрикова.
Как отмечает РИА Новости, выдвинуть кандидатуру Ройзмана планировались еще в субботу на конференции «Яблока» в Екатеринбурге. Однако руководитель регионального отделения Юрий Переверзев устроил демарш — он сложил с себя полномочия и вышел из партии. Из-за этого решение о кандидате на пост губернатора решили перенести.
Ранее документы в региональную избирательную комиссию подали шесть человек, в том числе Евгений Куйвашев от «Единой России», Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфёнов от КПРФ и Игорь Торощин от ЛДПР. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.
Евгений Ройзман — основатель фонда «Город без наркотиков» и депутат Госдумы IV созыва (2003 — 2007 годы). В 2013 году был избран мэром Екатеринбурга.
Как отмечает РИА Новости, выдвинуть кандидатуру Ройзмана планировались еще в субботу на конференции «Яблока» в Екатеринбурге. Однако руководитель регионального отделения Юрий Переверзев устроил демарш — он сложил с себя полномочия и вышел из партии. Из-за этого решение о кандидате на пост губернатора решили перенести.
Ранее документы в региональную избирательную комиссию подали шесть человек, в том числе Евгений Куйвашев от «Единой России», Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфёнов от КПРФ и Игорь Торощин от ЛДПР. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.
Евгений Ройзман — основатель фонда «Город без наркотиков» и депутат Госдумы IV созыва (2003 — 2007 годы). В 2013 году был избран мэром Екатеринбурга.
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