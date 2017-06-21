В Москву на следующей неделе вернется теплая погода

До воскресенья включительно в российской столице до сохранится прохладная погода, но уже с понедельника синоптики обещают летние температуры.
О скором возвращении тепла и погоде на ближайшие дни рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, этой ночью в столице похолодает до 6–11 градусов выше нуля, днем будет ветрено, столбики термометров поднимутся до плюс 15–17 градусов.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России: «Такой температурный фон сохранится до конца недели. А вот в понедельник возможно повышение дневной температуры до 21–22 градусов».
Как передает агентство городских новостей «Москва», до сегодняшнего вечера в российской столице действует штормовое предупреждение. В городе ожидается шквалистый ветер, возможен дождь.
В мае Вильфанд обещал москвичам «розовое» лето. Синоптики говорили, что температуры в столице и области будут держаться в пределах нормы или немного ее превысят. Такая погода отмечается на прогностических картах розовым цветом. При этом глава Гидрометцентра заявлял, что лето в Москве будет теплым и не особенно дождливым.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России: «Такой температурный фон сохранится до конца недели. А вот в понедельник возможно повышение дневной температуры до 21–22 градусов».
Как передает агентство городских новостей «Москва», до сегодняшнего вечера в российской столице действует штормовое предупреждение. В городе ожидается шквалистый ветер, возможен дождь.
В мае Вильфанд обещал москвичам «розовое» лето. Синоптики говорили, что температуры в столице и области будут держаться в пределах нормы или немного ее превысят. Такая погода отмечается на прогностических картах розовым цветом. При этом глава Гидрометцентра заявлял, что лето в Москве будет теплым и не особенно дождливым.
Комментарии