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  • 21.06, 16:22

    В Москву на следующей неделе вернется теплая погода

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    В Москву на следующей неделе вернется теплая погода

    В Москву на следующей неделе вернется теплая погода

    До воскресенья включительно в российской столице до сохранится прохладная погода, но уже с понедельника синоптики обещают летние температуры.

    О скором возвращении тепла и погоде на ближайшие дни рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, этой ночью в столице похолодает до 6–11 градусов выше нуля, днем будет ветрено, столбики термометров поднимутся до плюс 15–17 градусов.

    Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России: «Такой температурный фон сохранится до конца недели. А вот в понедельник возможно повышение дневной температуры до 21–22 градусов».

    Как передает агентство городских новостей «Москва», до сегодняшнего вечера в российской столице действует штормовое предупреждение. В городе ожидается шквалистый ветер, возможен дождь.

    В мае Вильфанд обещал москвичам «розовое» лето. Синоптики говорили, что температуры в столице и области будут держаться в пределах нормы или немного ее превысят. Такая погода отмечается на прогностических картах розовым цветом. При этом глава Гидрометцентра заявлял, что лето в Москве будет теплым и не особенно дождливым.

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