НТВ объявил о сотрудничестве с Armoza Formats

Телеканал НТВ и компания Armoza Formats объявили о начале стратегического партнерства. Новые остросюжетные драмы НТВ войдут в каталог крупного международного создателя и дистрибьютора контента.

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На этой неделе компания Armoza запустит сразу два триллера НТВ — «Трасса смерти» и «Спящие» — в рамках международного рынка телевизионного контента NATPE. «Трасса смерти» вышла в эфир телеканала в апреле текущего года, а сериал «Спящие» готовится к показу в новом телевизионном сезоне.



Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телекомпании НТВ: «Мы рады, что коммерческий потенциал сериалов из новой линейки НТВ высоко оцениваются такой известной и авторитетной компанией, как Armoza. Для НТВ это один из первых шагов по международной дистрибуции готовых сериалов и форматов. Если „Трасса смерти“ уже вышла в эфир, то премьеру „Спящих“ зрители НТВ увидят только осенью, возможно, одновременно с другими странами».



Остросюжетная драма «Трасса смерти» основана на реальных событиях. На трассе федерального значения М4 «Дон» банда дорожных убийц вершит террор. Преступники убивают простых автомобилистов и таинственным образом исчезают. Журналисты называют их «бандой GTA» по аналогии с известной компьютерной игрой. Дело поручают двум следователям по раскрытию особо тяжких преступлений. Между ними уже давно установились сложные взаимоотношения. Смогут ли герои достичь главной цели — вычислить преступников и предотвратить новые трагедии?



Загадочная история разворачивается вокруг картин со спящими людьми, в полотна которых заключены их души. Именно такой сюжет лег в основу захватывающего триллера «Спящие». Проклятие пришло в современный мир от художника, до безумия любящего свою жену. Силой чувств он заточил душу умирающей женщины в портрет. Эта легенда вдохновила многих героев сериала, и за коллекцией полотен со спящими героями началась настоящая охота. История могла бы так и остаться байкой для студентов-искусствоведов, если бы не убийство известного живописца и по совместительству одного из поклонников «спящих». Мистика или холодный преступный расчет? Установит следствие.



Ави Армоза, генеральный директор Armoza Formats: «Мы приятно взволнованы в связи с расширением нашего каталога сериалов посредством сотрудничества с НТВ и представления этих интригующих сериалов на рынке. Мы ждем запуска этих захватывающих историй, которые с каждой серией все больше будут затягивать зрителей, а также смогут сделать отношения с телеканалом НТВ прочными и долгосрочными».



О Телекомпании НТВ



Телекомпания НТВ, основанная в 1993 году, на данный момент является единственным частным каналом, осуществляющим национальное телевещание. Российская аудитория НТВ превышает 120 миллионов человек. Также НТВ вещает в странах СНГ и Восточной Европы, на Ближнем Востоке, в США и Канаде. Телекомпания располагает собственной корреспондентской сетью в России и СНГ, а также в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне и Брюсселе.



На протяжении более чем 20 лет телеканал НТВ традиционно входит в тройку лидеров российского телерынка. Канал ориентируется на широкую аудиторию старше 18 лет, создавая разнообразный контент информационной и развлекательной направленности, конкурентные программы в различных жанрах.



О компании Armoza Formats



Компания Armoza Formats, созданная в 2005 году, — ключевой игрок на международном рынке и один из ведущих независимых дистрибьюторов и создателей контента. В каталоге компании находится 90 форматов, которые запущены более чем в 35 странах по всему миру. Компания достигла успеха во всех телевизионных жанрах: от эффектного развлекательного шоу в прайм-тайм «I Can Do That!», которое сейчас транслируют в 20 странах, игрового шоу «Still Standing», ставшего хитом, 4 000 серий которого вышли в эфир по всему миру, документально-реалистичного формата «Connected» до реалити-шоу «Upgrade», которые выходят в эфир более, чем в 10 странах.



Партнерами компании являются вещательные и производящие компании по всему миру: NBC USA, BBC UK, TVA Canada, TF1 France, Channel 4 UK, RTL Germany, HBO, TV2 Norway, RAI Italy, Globo Brazil, Azteca Mexico и ZEE TV India.