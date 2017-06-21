«Вижу решетки»: обвиняемого в убийстве Немцова мучают ночные кошмары

В Московском окружном военном суде Темирлан Эскерханов, арестованный по обвинению в убийстве политика Бориса Немцова, пожаловался на ночные кошмары.
По словам Эскерханова, в заключении ему снятся только решетки.
Темирлан Эскерханов, обвиняемый: «За 2,5 года я только 2–3 раза нормальный сон видел, во всех остальных вижу решетки. Снится, что я прихожу домой к матери, открываю дверь, а там решетка. И я просыпаюсь».
Как передает РИА Новости, в суде Эскерханов уверял присяжных в своей невиновности.
Темирлан Эскерханов: «Я чист, как слеза ангела, клянусь».
Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. С 90-х годов он занимал высокие посты в российском правительстве, а в 2000-х перешел в оппозицию.
По делу об убийстве проходят братья Анзор и Шадид Губашевы, Заур Дадаев (предполагается, что стрелял именно он), Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, информировал сообщников и собирался помочь им укрыться после преступления, а также Темирлан Эскерханов (ему вменяется слежка за маршрутами передвижения Немцова).
В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении Руслана Мухудинова. Предполагается, что он был заказчиком и организатором убийства. С осени 2015 года Мухудинов находится в международном розыске.
Темирлан Эскерханов, обвиняемый: «За 2,5 года я только 2–3 раза нормальный сон видел, во всех остальных вижу решетки. Снится, что я прихожу домой к матери, открываю дверь, а там решетка. И я просыпаюсь».
Как передает РИА Новости, в суде Эскерханов уверял присяжных в своей невиновности.
Темирлан Эскерханов: «Я чист, как слеза ангела, клянусь».
Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. С 90-х годов он занимал высокие посты в российском правительстве, а в 2000-х перешел в оппозицию.
По делу об убийстве проходят братья Анзор и Шадид Губашевы, Заур Дадаев (предполагается, что стрелял именно он), Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, информировал сообщников и собирался помочь им укрыться после преступления, а также Темирлан Эскерханов (ему вменяется слежка за маршрутами передвижения Немцова).
В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении Руслана Мухудинова. Предполагается, что он был заказчиком и организатором убийства. С осени 2015 года Мухудинов находится в международном розыске.
Комментарии