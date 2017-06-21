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  • 21.06, 16:22

    «Вижу решетки»: обвиняемого в убийстве Немцова мучают ночные кошмары

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    «Вижу решетки»: обвиняемого в убийстве Немцова мучают ночные кошмары

    «Вижу решетки»: обвиняемого в убийстве Немцова мучают ночные кошмары

    В Московском окружном военном суде Темирлан Эскерханов, арестованный по обвинению в убийстве политика Бориса Немцова, пожаловался на ночные кошмары.

    По словам Эскерханова, в заключении ему снятся только решетки.

    Темирлан Эскерханов, обвиняемый: «За 2,5 года я только 2–3 раза нормальный сон видел, во всех остальных вижу решетки. Снится, что я прихожу домой к матери, открываю дверь, а там решетка. И я просыпаюсь».

    Как передает РИА Новости, в суде Эскерханов уверял присяжных в своей невиновности.

    Темирлан Эскерханов: «Я чист, как слеза ангела, клянусь».

    Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. С 90-х годов он занимал высокие посты в российском правительстве, а в 2000-х перешел в оппозицию.

    По делу об убийстве проходят братья Анзор и Шадид Губашевы, Заур Дадаев (предполагается, что стрелял именно он), Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, информировал сообщников и собирался помочь им укрыться после преступления, а также Темирлан Эскерханов (ему вменяется слежка за маршрутами передвижения Немцова).

    В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении Руслана Мухудинова. Предполагается, что он был заказчиком и организатором убийства. С осени 2015 года Мухудинов находится в международном розыске.

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