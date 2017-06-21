Житель Подмосковья ограбил соседку по даче на 2,5 млн рублей

Жителя Подмосковья подозревают в ограблении соседки по даче. По версии сыщиков, злоумышленник преследовал женщину, которая сняла деньги в банке, а затем напал. Добычей его стали 2,5 миллиона рублей. Во время обысков правоохранителям удалось найти лишь малую часть суммы и внушительный арсенал.

У ворот частного дома в Московской области полицейские появились ранним утром. Вскоре на подозреваемого надели наручники. Впрочем, даже оказавшись на полу в наручниках, мужчина продолжает удивляться происходящему. Вероятно, не понимая, как его смогли так быстро вычислить.



А между тем именно на него указала 24-летняя соседка по даче Анастасия. По словам женщины, накануне она возвращалась домой из банка с крупной суммой, когда на нее неожиданно напали.



Анастасия, потерпевшая: «По пути домой навстречу мне шел молодой человек, который в процессе натянул маску и респиратор медицинский. Когда я заворачивала в сторону дома, я повернулась от того, что кто-то бежит. Он пшикнул мне баллончиком. Ну, мы поборолись с ним немножко, и он убежал».



Оказалось, что злоумышленник скрылся с добычей. А когда его задержали, от похищенных денег осталась лишь малая часть.



Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области: «В ходе обыска по месту его жительства оперативниками обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, патроны и обрез охотничьего ружья. А так же деньги в сумме 250 тысяч рублей».



Все это уже отправили на экспертизу. Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Суда задержанный будет дожидаться под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Куда делась остальная сумма, еще предстоит выяснить, передает корреспондент НТВ Анна Финогина.