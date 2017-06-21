Посетитель бара зверски избил соперника стулом: видео

Приморские полицейские пытаются освежить память задержанного по подозрению в жестоком избиении в баре. Возможно, собраться с мыслями ему помогут записи камер наблюдения.

На видео попали все детали потасовки. На кадрах видно, как один из клиентов сидит за столом и смотрит в экран телефона. Второй хватает стул и начинает избивать сидящего. Пострадавший не успевает даже оказать сопротивления. В итоге он теряет сознание и падает. Обидчик скрывается.



Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю: «Установлено, что оба участника инцидента употребляли алкоголь. Между компаниями ранее не знакомых мужчин произошел конфликт. После того, как конфликт был исчерпан и все разошлись, один мужчина вернулся в заведение и напал на оппонента. Проводится комплекс мероприятий на установление всех обстоятельств происшествия».



Пострадавшего доставили в больницу. К счастью, его жизни сейчас ничто не угрожает.

