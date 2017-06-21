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  • 21.06, 14:52
    Посетитель бара зверски избил соперника стулом: видео. Владивосток, драки и избиения, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Посетитель бара зверски избил соперника стулом: видео

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    Посетитель бара зверски избил соперника стулом: видео

    Посетитель бара зверски избил соперника стулом: видео

    Посетитель бара зверски избил соперника стулом: видео

      Приморские полицейские пытаются освежить память задержанного по подозрению в жестоком избиении в баре. Возможно, собраться с мыслями ему помогут записи камер наблюдения.

      На видео попали все детали потасовки. На кадрах видно, как один из клиентов сидит за столом и смотрит в экран телефона. Второй хватает стул и начинает избивать сидящего. Пострадавший не успевает даже оказать сопротивления. В итоге он теряет сознание и падает. Обидчик скрывается.

      Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю: «Установлено, что оба участника инцидента употребляли алкоголь. Между компаниями ранее не знакомых мужчин произошел конфликт. После того, как конфликт был исчерпан и все разошлись, один мужчина вернулся в заведение и напал на оппонента. Проводится комплекс мероприятий на установление всех обстоятельств происшествия».

      Пострадавшего доставили в больницу. К счастью, его жизни сейчас ничто не угрожает.

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