Начался суд по делу егорьевского стрелка, убившего пятерых байкеров

Сегодня начался суд над Ильёй Асаевым, подозреваемым в убийстве пятерых байкеров. Дело рассматривают присяжные.
Страшные события произошли год назад в Егорьевске. Главный вопрос, на который прокуроры так не получили понятного ответа: что на самом деле заставило стрелка взяться за оружие. Известно, что подсудимый был знаком со своими жертвами и даже состоял с ними в одном мотоклубе. А накануне расправы между ними случилась ссора.
Страсти накалились во время очередного собрания мотоциклистов. После задержания Асеев заявил: якобы его оскорбили и унизили, вот он и решил отомстить. Он расстрелял пятерых человек. Взял в заложники девушек. Позже отпустил, пригрозив расправой, если те позвонят в полицию. По словам выживших свидетельниц, сначала Асеев вел огонь издалека, двое погибли сразу. Еще троих, подойдя ближе, он расстрелял в упор.
Елена Фокина, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области: «После совершенного преступления обвиняемый скрылся. В ходе грамотно организованных и проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый был задержан возле дома, в котором проживал. На допросе следователю он дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах произошедшего».
Сегодня, на первом заседании, Асеев заявил, что раскаивается в содеянном. Впрочем, вряд ли это как-то повлияет на решение суда. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Страсти накалились во время очередного собрания мотоциклистов. После задержания Асеев заявил: якобы его оскорбили и унизили, вот он и решил отомстить. Он расстрелял пятерых человек. Взял в заложники девушек. Позже отпустил, пригрозив расправой, если те позвонят в полицию. По словам выживших свидетельниц, сначала Асеев вел огонь издалека, двое погибли сразу. Еще троих, подойдя ближе, он расстрелял в упор.
Елена Фокина, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области: «После совершенного преступления обвиняемый скрылся. В ходе грамотно организованных и проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый был задержан возле дома, в котором проживал. На допросе следователю он дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах произошедшего».
Сегодня, на первом заседании, Асеев заявил, что раскаивается в содеянном. Впрочем, вряд ли это как-то повлияет на решение суда. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Егорьевский стрелок: что о нем известно на данный момент НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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