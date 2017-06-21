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  • 21.06, 14:52
    Начался суд по делу егорьевского стрелка, убившего пятерых байкеров. байкеры, Московская область, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Начался суд по делу егорьевского стрелка, убившего пятерых байкеров

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    Начался суд по делу егорьевского стрелка, убившего пятерых байкеров

    Начался суд по делу егорьевского стрелка, убившего пятерых байкеров

    Начался суд по делу егорьевского стрелка, убившего пятерых байкеров

      Сегодня начался суд над Ильёй Асаевым, подозреваемым в убийстве пятерых байкеров. Дело рассматривают присяжные.

      Страшные события произошли год назад в Егорьевске. Главный вопрос, на который прокуроры так не получили понятного ответа: что на самом деле заставило стрелка взяться за оружие. Известно, что подсудимый был знаком со своими жертвами и даже состоял с ними в одном мотоклубе. А накануне расправы между ними случилась ссора.

      Страсти накалились во время очередного собрания мотоциклистов. После задержания Асеев заявил: якобы его оскорбили и унизили, вот он и решил отомстить. Он расстрелял пятерых человек. Взял в заложники девушек. Позже отпустил, пригрозив расправой, если те позвонят в полицию. По словам выживших свидетельниц, сначала Асеев вел огонь издалека, двое погибли сразу. Еще троих, подойдя ближе, он расстрелял в упор.

      Елена Фокина, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области: «После совершенного преступления обвиняемый скрылся. В ходе грамотно организованных и проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый был задержан возле дома, в котором проживал. На допросе следователю он дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах произошедшего».

      Сегодня, на первом заседании, Асеев заявил, что раскаивается в содеянном. Впрочем, вряд ли это как-то повлияет на решение суда. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
      Егорьевский стрелок: что о нем известно на данный момент НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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