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  • 21.06, 14:52

    Основателю группы «Агата Кристи» на пять лет запретили въезд на Украину

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    Основателю группы «Агата Кристи» на пять лет запретили въезд на Украину

    Основателю группы «Агата Кристи» на пять лет запретили въезд на Украину

    СБУ запретила въезд на Украину основателю группы «Агата Кристи» Вадиму Самойлову. Музыкант не сможет посетить страну в течение пяти лет.

    Как сообщает украинское интернет-издание «Обозреватель» со ссылкой на источник в СБУ, Самойлову запретили посещать Украину «в интересах обеспечения государственной безопасности» из-за неоднократных выступлений с концертами на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Издание уточняет, что музыкант не раз приезжал в ДНР и ЛНР, поддерживал ополченцев и в 2015 году был награжден орденом за заслуги. Награду Самойлову вручил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

    Добавим, что на данный момент Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны более 140 российским артистам. В черный список, который время от времени пополняется, попали Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.

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