Сирийцы поднимают из руин разрушенную войной историческую часть Алеппо

В Алеппо начались работы по восстановлению исторической части города. По этому поводу сирийцы устроили настоящий праздник с исполнением национального гимна, танцами и песнями.

На площади у стен древней крепости собрались сотни человек. На торжества пришли школьники студенты, военные.



Арзизи Джакри, студентка: «До войны у нас была традиция после экзаменов собираться на этом месте и праздновать окончание школы у стен цитадели, которая является символом Алеппо. Долгие годы у нас не было такой возможности из-за войны. Сейчас, когда город освободили, я счастлива увидеть своих друзей здесь».



В Алеппо до сих пор сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. Даже во время празднований то и дело отключали свет, но это не помешало собравшимся отметить важное событие. На восстановление старых кварталов уйдут годы, слишком много домов разрушено в ходе боевых действий.