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  • 21.06, 14:52
    Сирийцы поднимают из руин разрушенную войной историческую часть Алеппо. войны и вооруженные конфликты, реконструкция и реставрация, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сирийцы поднимают из руин разрушенную войной историческую часть Алеппо

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    Сирийцы поднимают из руин разрушенную войной историческую часть Алеппо

    Сирийцы поднимают из руин разрушенную войной историческую часть Алеппо

      В Алеппо начались работы по восстановлению исторической части города. По этому поводу сирийцы устроили настоящий праздник с исполнением национального гимна, танцами и песнями.

      На площади у стен древней крепости собрались сотни человек. На торжества пришли школьники студенты, военные.

      Арзизи Джакри, студентка: «До войны у нас была традиция после экзаменов собираться на этом месте и праздновать окончание школы у стен цитадели, которая является символом Алеппо. Долгие годы у нас не было такой возможности из-за войны. Сейчас, когда город освободили, я счастлива увидеть своих друзей здесь».

      В Алеппо до сих пор сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. Даже во время празднований то и дело отключали свет, но это не помешало собравшимся отметить важное событие. На восстановление старых кварталов уйдут годы, слишком много домов разрушено в ходе боевых действий.

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