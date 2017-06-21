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  • 21.06, 14:52

    Муж королевы Елизаветы II госпитализирован

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    Муж королевы Елизаветы II госпитализирован

    Муж королевы Елизаветы II госпитализирован

    96-летний супруг британской королевы Елизаветы II попал в больницу из-за инфекции.

    Принц Филипп был госпитализирован минувшей ночью в Больницу короля Эуарда VII в Лондоне в качестве предупредительной меры для лечения инфекции, связанной с ранее существовавшей болезнью, сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

    При этом отмечается, что герцог Эдинбургский находится в хорошем расположении духа, но очень разочарован тем, что пропустит церемонию открытия парламента и королевские скачки Аскот. Ожидается, что принца Филиппа на этих мероприятиях заменит наследник престола принц Чарльз.

    Отметим, что сегодня Елизавета II выступит с тронной речью на открытии новой сессии парламента. Королева представит план работы парламента, который разработали консерваторы.

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