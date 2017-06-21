В Индии с размахом отмечают Международный день йоги

Во всем мире сегодня отмечают Международный день йоги.

Самые масштабные мероприятия проходят в Индии. Там, несмотря на проливной дождь, на утреннюю практику собрались около 50 тысяч человек. К ним присоединился и премьер-министр страны Нарендра Моди.



Глава индийского правительства подчеркнул, что сегодня йога — это учение, которое не только объединяет ум, тело и душу, но и играет важную роль в объединении мира. В международном масштабе День йоги проводят только третий год. Решение отмечать его в день летнего солнцестояния приняли в ООН.