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  • 21.06, 14:52
    Многодетные севастопольцы получили сертификаты на новые квартиры. Севастополь, жилье, многодетные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Многодетные севастопольцы получили сертификаты на новые квартиры

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    Многодетные севастопольцы получили сертификаты на новые квартиры

    Многодетные севастопольцы получили сертификаты на новые квартиры

      Денежные сертификаты на новые квартиры получили два десятка многодетных семей из Севастополя.

      В этом году размер помощи вырос на 20%, а в следующем власти региона пообещали увеличить уже само количество семей, которые смогут рассчитывать на улучшение жилищных условий.

      Власти заверили, что сертификаты распределяются строго в порядке очереди. Сегодня в ней насчитывается более 500 многодетных семей.

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