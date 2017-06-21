Многодетные севастопольцы получили сертификаты на новые квартиры

Денежные сертификаты на новые квартиры получили два десятка многодетных семей из Севастополя.

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Севастополь

В этом году размер помощи вырос на 20%, а в следующем власти региона пообещали увеличить уже само количество семей, которые смогут рассчитывать на улучшение жилищных условий.



Власти заверили, что сертификаты распределяются строго в порядке очереди. Сегодня в ней насчитывается более 500 многодетных семей.