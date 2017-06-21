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  • 21.06, 14:52
    Госдума утвердила поправки в бюджет. Госдума, бюджет РФ, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Госдума утвердила поправки в бюджет

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    Госдума утвердила поправки в бюджет

    Госдума утвердила поправки в бюджет

      Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменениях в федеральный бюджет. Его дефицит сократится более чем на 1% ВВП и составит чуть меньше 2 триллионов рублей. Ожидается снижение уровня инфляции.

      Все показатели главного финансового документа рассчитаны с учетом цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель. Всего в ходе обсуждения депутаты перераспределили 18 миллиардов рублей.

      Поправки предусматривают дополнительное финансирование сельского хозяйства, а также пополнение парка воздушных судов российских авиакомпаний. Кроме того, правительству теперь в случае необходимости разрешено использовать дополнительно 200 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.

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