Госдума утвердила поправки в бюджет

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменениях в федеральный бюджет. Его дефицит сократится более чем на 1% ВВП и составит чуть меньше 2 триллионов рублей. Ожидается снижение уровня инфляции.

Все показатели главного финансового документа рассчитаны с учетом цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель. Всего в ходе обсуждения депутаты перераспределили 18 миллиардов рублей.



Поправки предусматривают дополнительное финансирование сельского хозяйства, а также пополнение парка воздушных судов российских авиакомпаний. Кроме того, правительству теперь в случае необходимости разрешено использовать дополнительно 200 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.