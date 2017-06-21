Федун объяснил новые санкции США нелюбовью к «Спартаку»

Владелец «Спартака» и
вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун не понимает, почему США решили ввести санкции против холдинга «ИФД Капиталъ», совладельцем которого он является.
Федун предположил, что ограничительные меры против «ИФД Капиталъ» были приняты из-за бюрократической ошибки, и отметил, что заморозки активов компании в связи с санкциями не ожидается.
Также Федун пошутил, что в Вашингтоне, по всей видимости, сидят болельщики ЦСКА, передает РИА Новости.
Леонид Федун: «Первая такая реакция — может, кто-то в Вашингтоне не любит „Спартак“? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА».
Напомним, накануне США приняли решение расширить санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В черный список были включены еще 38 физических лиц и компаний, в том числе холдинг «ИФД Капиталъ», который инвестирует в развитие «Спартака», фирма Concord Catering Евгения Пригожина, байк-центр «Ночных волков», а также заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров и член Совета Федерации Александр Бабаков.
В МИД РФ уже сообщили, что Россия начинает прорабатывать ответные меры на расширение санкции. А Сергей Лавров, комментируя решение Вашингтона, заявил, что «русофобская одержимость в США переходит все грани».
Также Федун пошутил, что в Вашингтоне, по всей видимости, сидят болельщики ЦСКА, передает РИА Новости.
Леонид Федун: «Первая такая реакция — может, кто-то в Вашингтоне не любит „Спартак“? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА».
Напомним, накануне США приняли решение расширить санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В черный список были включены еще 38 физических лиц и компаний, в том числе холдинг «ИФД Капиталъ», который инвестирует в развитие «Спартака», фирма Concord Catering Евгения Пригожина, байк-центр «Ночных волков», а также заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров и член Совета Федерации Александр Бабаков.
В МИД РФ уже сообщили, что Россия начинает прорабатывать ответные меры на расширение санкции. А Сергей Лавров, комментируя решение Вашингтона, заявил, что «русофобская одержимость в США переходит все грани».
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