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  • 21.06, 13:20

    Федун объяснил новые санкции США нелюбовью к «Спартаку»

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    Федун объяснил новые санкции США нелюбовью к «Спартаку»

    Федун объяснил новые санкции США нелюбовью к «Спартаку»

    Владелец «Спартака» и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун не понимает, почему США решили ввести санкции против холдинга «ИФД Капиталъ», совладельцем которого он является.

    Федун предположил, что ограничительные меры против «ИФД Капиталъ» были приняты из-за бюрократической ошибки, и отметил, что заморозки активов компании в связи с санкциями не ожидается.

    Также Федун пошутил, что в Вашингтоне, по всей видимости, сидят болельщики ЦСКА, передает РИА Новости.

    Леонид Федун: «Первая такая реакция — может, кто-то в Вашингтоне не любит „Спартак“? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА».

    Напомним, накануне США приняли решение расширить санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В черный список были включены еще 38 физических лиц и компаний, в том числе холдинг «ИФД Капиталъ», который инвестирует в развитие «Спартака», фирма Concord Catering Евгения Пригожина, байк-центр «Ночных волков», а также заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров и член Совета Федерации Александр Бабаков.

    В МИД РФ уже сообщили, что Россия начинает прорабатывать ответные меры на расширение санкции. А Сергей Лавров, комментируя решение Вашингтона, заявил, что «русофобская одержимость в США переходит все грани».

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