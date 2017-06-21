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  • 21.06, 13:20

    В московском парке «Лосиный остров» спасли двоих китайцев

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    В московском парке «Лосиный остров» спасли двоих китайцев

    В московском парке «Лосиный остров» спасли двоих китайцев

    В национальном парке «Лосиный остров» на северо-востоке Москвы во вторник вечером заблудились двое иностранцев.

    Как сообщил РИА Новости представитель столичного управления МЧС, сообщение о потерявшихся туристах поступило около 22 часов. Из-за плохой погоды к поискам подключились кинологи и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

    Через полтора часа туристов нашли и доставили в гостиницу. Сообщается, что они оказались гражданами Китая.

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