В московском парке «Лосиный остров» спасли двоих китайцев

В национальном парке «Лосиный остров» на
северо-востоке Москвы во вторник вечером заблудились двое иностранцев.
Как сообщил РИА Новости представитель столичного управления МЧС, сообщение о потерявшихся туристах поступило около 22 часов. Из-за плохой погоды к поискам подключились кинологи и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Через полтора часа туристов нашли и доставили в гостиницу. Сообщается, что они оказались гражданами Китая.
Через полтора часа туристов нашли и доставили в гостиницу. Сообщается, что они оказались гражданами Китая.
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