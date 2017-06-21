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  • 21.06, 13:21
    Мужчина с обувной ложкой напал на прохожих у стен мечети в Лондоне. Великобритания, задержание, Лондон, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Мужчина с обувной ложкой напал на прохожих у стен мечети в Лондоне

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    Мужчина с обувной ложкой напал на прохожих у стен мечети в Лондоне

    Мужчина с обувной ложкой напал на прохожих у стен мечети в Лондоне

    Мужчина с обувной ложкой напал на прохожих у стен мечети в Лондоне
    • Фото: shivudu gande /youtube.com

      • В британской столице правоохранители обезвредили мужчину, который атаковал людей в окрестностях Центральной мечети, расположенной рядом с Риджентс-парком.

      Как пишет The Telegraph, к храму прибыла полиция и задержала мужчину, который размахивал ложкой для обуви. Предполагается, что он вынес ее из мечети. Чтобы схватить возмутителя спокойствия, стражи порядка применили электрошокер. О пострадавших не сообщается, инцидент не расценивается как теракт.

      После целой серии нападений лондонцы стали особенно бдительными. Последняя атака произошла в ночь на понедельник. Тогда 47-летний Даррен Осборн у стен мечети протаранил на арендованном грузовике группу прихожан. Под колесами машины погиб один человек, 8 получили ранения.

      Власти Соединенного Королевства заявляли, что произошедшее является терактом, однако полиция с подтверждениями этой информации не торопилась. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что злоумышленнику предъявили сразу несколько обвинений, в том числе и в совершении теракта.

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