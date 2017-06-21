Мужчина с обувной ложкой напал на прохожих у стен мечети в Лондоне

В британской столице правоохранители обезвредили мужчину, который атаковал людей в окрестностях Центральной мечети, расположенной рядом с
Риджентс-парком.
Как пишет The Telegraph, к храму прибыла полиция и задержала мужчину, который размахивал ложкой для обуви. Предполагается, что он вынес ее из мечети. Чтобы схватить возмутителя спокойствия, стражи порядка применили электрошокер. О пострадавших не сообщается, инцидент не расценивается как теракт.
После целой серии нападений лондонцы стали особенно бдительными. Последняя атака произошла в ночь на понедельник. Тогда 47-летний Даррен Осборн у стен мечети протаранил на арендованном грузовике группу прихожан. Под колесами машины погиб один человек, 8 получили ранения.
Власти Соединенного Королевства заявляли, что произошедшее является терактом, однако полиция с подтверждениями этой информации не торопилась. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что злоумышленнику предъявили сразу несколько обвинений, в том числе и в совершении теракта.
После целой серии нападений лондонцы стали особенно бдительными. Последняя атака произошла в ночь на понедельник. Тогда 47-летний Даррен Осборн у стен мечети протаранил на арендованном грузовике группу прихожан. Под колесами машины погиб один человек, 8 получили ранения.
Власти Соединенного Королевства заявляли, что произошедшее является терактом, однако полиция с подтверждениями этой информации не торопилась. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что злоумышленнику предъявили сразу несколько обвинений, в том числе и в совершении теракта.
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