Новые права и полномочия: Госдума приняла закон о ФСО

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны (ФСО).
В частности, ФСО предоставили право на безвозмездной основе использовать различные транспортные площадки, в том числе аэропорты и порты. Кроме того, разрешается временно ограничивать или запрещать на трассах проезда объектов госохраны.
Также к основным задачам ФСО отнесли обеспечение защиты персональных данных объектов госохраны и членов их семей. Обработка этих данных осуществляется с их согласия и с согласия ФСО. Исключением станут персональные данные, подлежащие опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами.
В то же время сотрудникам запрещается публиковать в СМИ и Интернете информацию (в том числе фото и видео) о себе и коллегах, позволяющую раскрыть их принадлежность к ФСО и рассказывающую об их служебной деятельности. Также в законе говорится о том, что директор ФСО или уполномоченное лицо могут установить ненормированный рабочий график для отдельных категорий сотрудников. При этом таким сотрудникам предоставят ежегодный дополнительный отпуск длительностью до 10 дней, передает РИА Новости.
Закон, принятый сегодня Госдумой, был внесен Владимиром Путиным в феврале этого года.
Также к основным задачам ФСО отнесли обеспечение защиты персональных данных объектов госохраны и членов их семей. Обработка этих данных осуществляется с их согласия и с согласия ФСО. Исключением станут персональные данные, подлежащие опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами.
В то же время сотрудникам запрещается публиковать в СМИ и Интернете информацию (в том числе фото и видео) о себе и коллегах, позволяющую раскрыть их принадлежность к ФСО и рассказывающую об их служебной деятельности. Также в законе говорится о том, что директор ФСО или уполномоченное лицо могут установить ненормированный рабочий график для отдельных категорий сотрудников. При этом таким сотрудникам предоставят ежегодный дополнительный отпуск длительностью до 10 дней, передает РИА Новости.
Закон, принятый сегодня Госдумой, был внесен Владимиром Путиным в феврале этого года.
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