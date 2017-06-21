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  • 21.06, 13:21

    Число жертв урагана в Москве возросло до 18 человек

    1 комментарий

    Число жертв урагана в Москве возросло до 18 человек

    Число жертв урагана в Москве возросло до 18 человек

    В столичной больнице скончался еще один пострадавший от урагана, обрушившегося на Москву в конце мая.

    Мужчина умер от травм, полученных во время урагана. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

    Таким образом, общее количество жертв урагана в Москве и области возросло до 18 человек.

    Напомним, гроза с ураганным ветром до 28 м/с обрушилась на московский регион 29 мая. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья и ронял широкоформатные конструкции. По данным МЧС, во время урагана рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Погибли 18 человек.

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