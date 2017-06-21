Три российских университета попали в список лучших вузов Европы

В список 200 лучших университетов Европы вошли три российских университета: МГУ, МФТИ и петербургский Университет ИТМО.
Рейтинг был составлен британским журналом Times Higher Education. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИТМО, лучшим российским университетом в рейтинге стал МГУ (93 место), затем следуют МФТИ (151–160 позиции) и Университет ИТМО (191–200 места).
В 2016 году в этот список вошли пять российских университетов.
Первые три места в рейтинге заняли британские университеты: Оксфордский университет, Кембриджский университет и Имперский колледж Лондона.
Рейтинг Times Higher Education включает 400 лучших европейских университетов. Вузы оценивают по ряду критериев: академической репутации, исследовательской деятельности, уровню преподавания цитируемости. Всего в список вошли 24 российских вуза, что считается невысоким показателем.
В 2016 году в этот список вошли пять российских университетов.
Первые три места в рейтинге заняли британские университеты: Оксфордский университет, Кембриджский университет и Имперский колледж Лондона.
Рейтинг Times Higher Education включает 400 лучших европейских университетов. Вузы оценивают по ряду критериев: академической репутации, исследовательской деятельности, уровню преподавания цитируемости. Всего в список вошли 24 российских вуза, что считается невысоким показателем.
Комментарии