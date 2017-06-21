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  • 21.06, 13:21

    Скончался легендарный разведчик и ветеран Юрий Дроздов

    1 комментарий
    Скончался легендарный разведчик и ветеран Юрий Дроздов

    Скончался легендарный разведчик и ветеран Юрий Дроздов

    Скончался легендарный разведчик и ветеран Юрий Дроздов
  • Фото: artyushenkooleg.ru

    • Бывший глава советской нелегальной разведки, основатель подразделения спецназа «Вымпел» Юрий Дроздов скончался на 92-м году жизни.

    Информацию о смерти легендарного разведчика подтвердили в СВР РФ, передает ТАСС.

    СВР РФ: «Сотрудники и ветераны Службы внешней разведки испытывают боль утраты. Юрий Иванович был настоящим русским офицером, душевным человеком, мудрым командиром».

    Юрий Дроздов участвовал в Великой Отечественной войне и дошел до Берлина. Также он принимал непосредственное участие во многих операциях разведки, в том числе в операции по обмену Рудольфа Абеля на американского летчика Пауэрса. Был резидентом в Китае и США.

    В ноябре 1979 года Дроздова назначили руководителем нелегальной разведки, ее он возглавлял до ухода в отставку в 1991 году. Также Дроздов стал инициатором создания и главой разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки «Вымпел», предназначенного для проведения операций за границей.

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