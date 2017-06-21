В Тюмени аварийно приземлился самолет с поврежденным шасси: видео

Вечером 20 июня в тюменском аэропорту Рощино совершил аварийную посадку пассажирский самолет из Сургута. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Сообщается, что у самолета было повреждено шасси.
Самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр» выполнял рейс Сургут-Тюмень. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Тюменской области, после вылета самолета из Сургута сотрудники аэропорта обнаружили на взлетно-посадочной полосе куски резины, отслоившейся от колеса. Эта информация была передана на борт самолета, командир принял решение продолжить полет до Тюмени.
Из сообщения «ЮТэйр»: «В аэропорту Рощино экипаж выполнил проход над полосой и получил информацию от группы наблюдения о том, что визуально все колеса основных и передней стоек шасси без повреждений».
В техническом центре авиакомпании в Тюмени колесо заменят на новое. Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ, на борту находилось 5 членов экипажа и 58 пассажиров. По факту аварийной посадки проводится доследственная проверка.
Из сообщения «ЮТэйр»: «В аэропорту Рощино экипаж выполнил проход над полосой и получил информацию от группы наблюдения о том, что визуально все колеса основных и передней стоек шасси без повреждений».
В техническом центре авиакомпании в Тюмени колесо заменят на новое. Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ, на борту находилось 5 членов экипажа и 58 пассажиров. По факту аварийной посадки проводится доследственная проверка.
Комментарии