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  • 21.06, 11:50
    В Тюмени аварийно приземлился самолет с поврежденным шасси: видео. аварии на транспорте, аэропорты, самолеты, Тюмень. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Тюмени аварийно приземлился самолет с поврежденным шасси: видео

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    В Тюмени аварийно приземлился самолет с поврежденным шасси: видео

    В Тюмени аварийно приземлился самолет с поврежденным шасси: видео

    В Тюмени аварийно приземлился самолет с поврежденным шасси: видео
    • Фото: racer_tmn /vk.com

      • Вечером 20 июня в тюменском аэропорту Рощино совершил аварийную посадку пассажирский самолет из Сургута. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Сообщается, что у самолета было повреждено шасси.

      Самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр» выполнял рейс Сургут-Тюмень. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Тюменской области, после вылета самолета из Сургута сотрудники аэропорта обнаружили на взлетно-посадочной полосе куски резины, отслоившейся от колеса. Эта информация была передана на борт самолета, командир принял решение продолжить полет до Тюмени.

      Из сообщения «ЮТэйр»: «В аэропорту Рощино экипаж выполнил проход над полосой и получил информацию от группы наблюдения о том, что визуально все колеса основных и передней стоек шасси без повреждений».

      В техническом центре авиакомпании в Тюмени колесо заменят на новое. Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ, на борту находилось 5 членов экипажа и 58 пассажиров. По факту аварийной посадки проводится доследственная проверка.

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