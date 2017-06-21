Актер из «Интернов» и «Универа» сознался в распространении наркотиков

Актер Дмитрий Бушин сознался в том, что занимался распространением наркотика мефедрона.
Артист рассказал, что совершил «закладку» 2 гр. наркотика на Трифоновской улице на северо-востоке столицы. Сотрудники полиции осмотрели указанное место и нашли тайник с мефедроном, сообщает агентство «Москва».
Бушин, снимавший в таких сериалах как «Универ» и «Интерны», был задержан в столице в конце мая. При досмотре у него нашли 8 гр. мефедрона. В отношении актера возбуждено уголовное дело, он находится под арестом.
Бушин, снимавший в таких сериалах как «Универ» и «Интерны», был задержан в столице в конце мая. При досмотре у него нашли 8 гр. мефедрона. В отношении актера возбуждено уголовное дело, он находится под арестом.
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