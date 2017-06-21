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  • 21.06, 11:50

    Актер из «Интернов» и «Универа» сознался в распространении наркотиков

    1 комментарий
    Актер из «Интернов» и «Универа» сознался в распространении наркотиков

    Актер из «Интернов» и «Универа» сознался в распространении наркотиков

    Актер из «Интернов» и «Универа» сознался в распространении наркотиков
  • Фото: dni.ru

    • Актер Дмитрий Бушин сознался в том, что занимался распространением наркотика мефедрона.

    Артист рассказал, что совершил «закладку» 2 гр. наркотика на Трифоновской улице на северо-востоке столицы. Сотрудники полиции осмотрели указанное место и нашли тайник с мефедроном, сообщает агентство «Москва».

    Бушин, снимавший в таких сериалах как «Универ» и «Интерны», был задержан в столице в конце мая. При досмотре у него нашли 8 гр. мефедрона. В отношении актера возбуждено уголовное дело, он находится под арестом.

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