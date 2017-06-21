Власти изменят Трудовой кодекс ради включения граждан в систему ИПК

В Минфине придумали новый способ, позволяющий включить россиян в систему пенсионных накоплений под названием Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Заработает программа с 2019 года.
Концепция Индивидуального пенсионного капитала предполагает, что россиянин сам будет выбирать, сколько ему отдавать на накопления — от 0 до 6%. Основная загвоздка заключается в том, чтобы присоединить к ИПК большую часть населения.
Предполагалось, что людей будут подключать автоматически, сразу при приеме на работу. Но в ЦБ объясняли, что это противоречит российскому законодательству. Теперь, как сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, предлагается сделать так, чтобы при любом изменении трудового договора там появлялся пункт о подписке на тот самый индивидуальный пенсионный капитал.
Как уточняет газета «Ведомости», это, например, коснется случаев, когда человеку повышают зарплату, увеличивают, сокращают отпуск или меняют должность. Правда, чтобы этого добиться, Минфину придется изменить Трудовой кодекс РФ. Отказаться от ИПК можно, но для этого нужно будет написать письменное заявление.
Предполагалось, что людей будут подключать автоматически, сразу при приеме на работу. Но в ЦБ объясняли, что это противоречит российскому законодательству. Теперь, как сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, предлагается сделать так, чтобы при любом изменении трудового договора там появлялся пункт о подписке на тот самый индивидуальный пенсионный капитал.
Как уточняет газета «Ведомости», это, например, коснется случаев, когда человеку повышают зарплату, увеличивают, сокращают отпуск или меняют должность. Правда, чтобы этого добиться, Минфину придется изменить Трудовой кодекс РФ. Отказаться от ИПК можно, но для этого нужно будет написать письменное заявление.
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