В Краснодаре пассажиры троллейбуса избили водителя и сбежали через окно: видео

Правоохранители разыскивают двух мужчин, избивших водителя краснодарского троллейбуса после отказа остановиться в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодару, пострадавший водитель обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что двое мужчин набросились на него с кулаками из-за того, что он отказался остановить троллейбус в неположенном месте.



Инцидент попал на запись камеры наблюдения. На кадрах видео видно, как двое мужчин о чем-то говорят с водителем, а затем врываются в кабинку и избивают его. На помощь водителю приходят пассажиры троллейбуса. После этого дебоширы проходят в салон и выбираются через открытое окно на улицу.



В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности участников конфликта и обстоятельства случившегося.