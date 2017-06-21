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  • 21.06, 10:18
    В Краснодаре пассажиры троллейбуса избили водителя и сбежали через окно: видео. Краснодар, автобусы, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Краснодаре пассажиры троллейбуса избили водителя и сбежали через окно: видео

    2 комментария
    В Краснодаре пассажиры троллейбуса избили водителя и сбежали через окно: видео

    В Краснодаре пассажиры троллейбуса избили водителя и сбежали через окно: видео

    В Краснодаре пассажиры троллейбуса избили водителя и сбежали через окно: видео
    • Фото: Дана Дана /youtube.com

      • Правоохранители разыскивают двух мужчин, избивших водителя краснодарского троллейбуса после отказа остановиться в неположенном месте.

      Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодару, пострадавший водитель обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что двое мужчин набросились на него с кулаками из-за того, что он отказался остановить троллейбус в неположенном месте.

      Инцидент попал на запись камеры наблюдения. На кадрах видео видно, как двое мужчин о чем-то говорят с водителем, а затем врываются в кабинку и избивают его. На помощь водителю приходят пассажиры троллейбуса. После этого дебоширы проходят в салон и выбираются через открытое окно на улицу.

      В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности участников конфликта и обстоятельства случившегося.

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