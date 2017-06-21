В Челябинской области рухнул мост, есть пострадавшие

Четыре человека получили травмы в результате обрушения моста в Челябинской области. Все пострадавшие — несовершеннолетние, двое из них доставлены в больницу.
ЧП произошло в городе Катав-Ивановске накануне вечером, но известно об этом стало только сегодня. По информации регионального СУ СКР, обрушилась крайняя плита моста, на которой расположено ограждение. В результате две девочки и два мальчика в возрасте 14–16 лет упали в воду.
Двоих ребят доставили в центральную районную больницу. У одного из них врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, у второго — ушиб грудной клетки. Девочки отделались легкими повреждениями и лечатся амбулаторно. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: Подслушано Катав — Ивановск/ vk.com
Двоих ребят доставили в центральную районную больницу. У одного из них врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, у второго — ушиб грудной клетки. Девочки отделались легкими повреждениями и лечатся амбулаторно. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: Подслушано Катав — Ивановск/ vk.com
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