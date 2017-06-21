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  • 21.06, 10:18

    В Челябинской области рухнул мост, есть пострадавшие

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    В Челябинской области рухнул мост, есть пострадавшие

    В Челябинской области рухнул мост, есть пострадавшие

    В Челябинской области рухнул мост, есть пострадавшие
  • Фото: Подслушано Катав - Ивановск/ vk.com

    • Четыре человека получили травмы в результате обрушения моста в Челябинской области. Все пострадавшие — несовершеннолетние, двое из них доставлены в больницу.

    ЧП произошло в городе Катав-Ивановске накануне вечером, но известно об этом стало только сегодня. По информации регионального СУ СКР, обрушилась крайняя плита моста, на которой расположено ограждение. В результате две девочки и два мальчика в возрасте 14–16 лет упали в воду.

    Двоих ребят доставили в центральную районную больницу. У одного из них врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, у второго — ушиб грудной клетки. Девочки отделались легкими повреждениями и лечатся амбулаторно. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    В Челябинской области рухнул мост, есть пострадавшие. Челябинская область, дети и подростки, мосты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: Подслушано Катав — Ивановск/ vk.com

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