«Тысяча лайков или я его бросаю»: алжирец ради популярности рискнул жизнью сына

Пользователи Интернета пришли в ужас от поста гражданина Алжира, который в погоне за популярностью подверг смертельной опасности жизнь собственного ребенка.
Ради лайков мужчина сделал и выложил в Facebook в прямом смысле страшное фото: на снимке он держит маленького мальчика на вытянутой руке на высоте 15-го этажа. На фото видно, как отец в районе лопаток схватил сына за одежду и выставил в окно. Под изображением автор сделал подпись «1000 лайков или я его бросаю».
Как передает Вести.Ru, оглушительной интернет-популярности алжирцу эта публикация не принесла, зато им занялись правоохранительные органы. Пользователи соцсети заявили на мужчину в полицию, после чего автора опасной фотосессии приговорили к 2 годам тюрьмы.
Как передает Вести.Ru, оглушительной интернет-популярности алжирцу эта публикация не принесла, зато им занялись правоохранительные органы. Пользователи соцсети заявили на мужчину в полицию, после чего автора опасной фотосессии приговорили к 2 годам тюрьмы.
Комментарии