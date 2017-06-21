Тайгер Вудс проходит курс лечения от лекарственной зависимости

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс лег в клинику, чтобы преодолеть зависимость от лекарственных препаратов.
По информации The Guardian, знаменитый американский гольфист пройдет курс лечения зависимости от болеутоляющих лекарств и препаратов от расстройства сна.
Как долго продлится курс лечения агенты Вудса не сообщили.
Напомним, в мае Вудс был задержан по подозрению в управлении автомобилем в пьяном виде и помещен под арест.
Позже знаменитый спортсмен заявил, что дело не в алкоголе, а в реакции организма на смесь лекарственных препаратов, которые он принимает. В том числе сильных обезболивающих, средств от аллергии и успокоительного.
Как долго продлится курс лечения агенты Вудса не сообщили.
Напомним, в мае Вудс был задержан по подозрению в управлении автомобилем в пьяном виде и помещен под арест.
Позже знаменитый спортсмен заявил, что дело не в алкоголе, а в реакции организма на смесь лекарственных препаратов, которые он принимает. В том числе сильных обезболивающих, средств от аллергии и успокоительного.
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