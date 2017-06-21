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  • 21.06, 08:49

    Тайгер Вудс проходит курс лечения от лекарственной зависимости

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    Тайгер Вудс проходит курс лечения от лекарственной зависимости

    Тайгер Вудс проходит курс лечения от лекарственной зависимости

    Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс лег в клинику, чтобы преодолеть зависимость от лекарственных препаратов.

    По информации The Guardian, знаменитый американский гольфист пройдет курс лечения зависимости от болеутоляющих лекарств и препаратов от расстройства сна.

    Как долго продлится курс лечения агенты Вудса не сообщили.

    Напомним, в мае Вудс был задержан по подозрению в управлении автомобилем в пьяном виде и помещен под арест.

    Позже знаменитый спортсмен заявил, что дело не в алкоголе, а в реакции организма на смесь лекарственных препаратов, которые он принимает. В том числе сильных обезболивающих, средств от аллергии и успокоительного.

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