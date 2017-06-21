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  • 21.06, 08:49
    Спасатели возобновляют поиски подростков в акватории Ладожского озера. Карелия, дети и подростки, поисковые операции, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Спасатели возобновляют поиски подростков в акватории Ладожского озера

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    Спасатели возобновляют поиски подростков в акватории Ладожского озера

    Спасатели возобновляют поиски подростков в акватории Ладожского озера

      В Карелии непогода мешает проведению масштабной поисковой операции. Спасатели ищут трех подростков, перевернувшихся на лодке в акватории Ладожского озера.

      Минувшим вечером операция была приостановлена. Вода в озере очень холодная, накануне шел дождь, поэтому было принято решение дать водолазам и другим спасателям передышку. Этим утром поиски возобновляются.

      За время операции удалось обследовать почти 40 квадратных километров акватории, к поискам подключены беспилотники и гидролокаторы. Пока нашли только лодку. На ней пятеро подростков, в том числе девушка, решили переправиться в шторм на остров. С управлением на большой волне они не справились, судно перевернулось. До берега смогли добраться только двое юношей.

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