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  • 21.06, 08:49
    В Коломне выбирают лучшего снайпера беспилотной авиации. Московская область, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Коломне выбирают лучшего снайпера беспилотной авиации

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    В Коломне выбирают лучшего снайпера беспилотной авиации

    В Коломне выбирают лучшего снайпера беспилотной авиации

      Одна из самых молодых специальностей в российской армии — снайпер беспилотной авиации. Лучшего из них выбирают в Подмосковье.

      На полигоне в Коломне собрались команды армейских специалистов, а также расчеты моряков Северного флота, десантников, ракетчиков и даже росгвардейцев.

      Участники соревнований на время развернули и подготовили к применению комплексы беспилотной авиации, а затем состязались в точности стрельбы из автомата.

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