В Коломне выбирают лучшего снайпера беспилотной авиации

Одна из самых молодых специальностей в российской армии — снайпер беспилотной авиации. Лучшего из них выбирают в Подмосковье.

На полигоне в Коломне собрались команды армейских специалистов, а также расчеты моряков Северного флота, десантников, ракетчиков и даже росгвардейцев.



Участники соревнований на время развернули и подготовили к применению комплексы беспилотной авиации, а затем состязались в точности стрельбы из автомата.