Перед взрывом на вокзале Брюсселя смертник выкрикивал исламистские лозунги

Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент в Брюсселе как теракт. Вечером на центральном вокзале города военные нейтрализовали человека с рюкзаком и поясом, начиненным взрывчаткой.
Заметив приближение патрульных, злоумышленник успел произвести у билетных касс взрыв. Он был небольшой мощности, никто не пострадал. По словам очевидцев, перед тем, как привести в действие взрывное устройство, мужчина выкрикивал исламистские лозунги. Полицейские эвакуировали людей из здания и с главной площади города.
Житель Брюсселя: «Я был в магазине возле центральной станции. Вошли двое военных, закрыли все входы, оцепили периметр и сказали нам оставаться внутри. Нас попросили отойти вглубь магазина и сохранять спокойствие».
Житель Брюсселя: «Я был в магазине возле центральной станции. Вошли двое военных, закрыли все входы, оцепили периметр и сказали нам оставаться внутри. Нас попросили отойти вглубь магазина и сохранять спокойствие».
Комментарии