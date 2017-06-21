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  • 21.06, 07:18
    Перед взрывом на вокзале Брюсселя смертник выкрикивал исламистские лозунги. Брюссель, взрывы, вокзалы, терроризм, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Перед взрывом на вокзале Брюсселя смертник выкрикивал исламистские лозунги

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    Перед взрывом на вокзале Брюсселя смертник выкрикивал исламистские лозунги

    Перед взрывом на вокзале Брюсселя смертник выкрикивал исламистские лозунги

      Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент в Брюсселе как теракт. Вечером на центральном вокзале города военные нейтрализовали человека с рюкзаком и поясом, начиненным взрывчаткой.

      Заметив приближение патрульных, злоумышленник успел произвести у билетных касс взрыв. Он был небольшой мощности, никто не пострадал. По словам очевидцев, перед тем, как привести в действие взрывное устройство, мужчина выкрикивал исламистские лозунги. Полицейские эвакуировали людей из здания и с главной площади города.

      Житель Брюсселя: «Я был в магазине возле центральной станции. Вошли двое военных, закрыли все входы, оцепили периметр и сказали нам оставаться внутри. Нас попросили отойти вглубь магазина и сохранять спокойствие».

      Железнодорожное движение через город прекращено. Центральный и Северный вокзалы Брюсселя закрыты, их обследуют саперы.

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