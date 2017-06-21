На западе Японии из-за ливней эвакуируют тысячи людей

Власти Японии распространили рекомендацию об эвакуации почти 30 тысяч жителей западных районов страны
из-за огромного количества осадков и угрозы наводнений.
Ливневые дожди обрушились на западные районы Японии. 18 тысяч жителей японских городов Кумано и Натикацуура получили рекомендацию покинуть свои дома и укрыться в убежищах. Аналогичные рекомендации получили жители префектур Сидзуока, Айти, Миэ, Вакаяма. Речь идет о тех районах, где существует угроза наводнений из-за разлива рек.
За 12 часов в этих районах уже выпало более 200 миллиметров осадков, и дожди не прекращаются. Движение по ряду автомобильных дорог перекрыто, пишет ТАСС. Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы непогода накроет и центральную часть страны, жители которой еще накануне задыхались от экстремальной жары.
За 12 часов в этих районах уже выпало более 200 миллиметров осадков, и дожди не прекращаются. Движение по ряду автомобильных дорог перекрыто, пишет ТАСС. Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы непогода накроет и центральную часть страны, жители которой еще накануне задыхались от экстремальной жары.
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